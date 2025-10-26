＜速報＞竹田麗央、山下美夢有がビハインドで後半へ 西郷真央＆古江彩佳は優勢
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の準決勝が進行している。チームジャパンはプールAを無敗で勝ち上がった米国と激突。3試合いずれも前半が終了した。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
シングルス1の竹田麗央はエンジェル・インと対戦。1番で幸先良く1UPとしたが、6番から3連続でホールを落とし、2DOWNで後半に入っている。シングルス2の山下美夢有はヤーリミ・ノーとのマッチアップ。こちらも4番のバーディで先制したが、5番、9番を落とし、1DOWNで前半を折り返している。西郷真央＆古江彩佳はリリア・ヴ＆ローレン・コフリンを相手に、2UPと優位に立っている。プールB首位通過の世界選抜はオーストラリアと対戦。現在、3マッチ中2マッチでリードを奪っている。最終日は午前中に準決勝2試合、午後に決勝および3位決定戦を行う。いずれもシングルスのストローク方式2試合とフォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）1試合で計3試合を行い、先に2勝したチームの勝利となる。
