WEST.の神山智洋（32）が一般女性との結婚を発表した。SNS上には祝福の声があふれる一方で「嬉しいけど、やっぱり悲しい」「素直に喜べなくてごめんなさい おめでとう神ちゃん」といったファンの複雑な心境もつづられている。なぜ、これほどまでにファンの心は揺さぶられるのか。「リア恋枠」と言われる神山のキャラクターもその背景のひとつだが、ネット上で注目されているのが32歳という年齢だ。

かつて旧ジャニーズ事務所に所属するタレントの結婚と言えば、豊富なキャリアを重ねた「アラフォー」での発表が一般的だった。さらに「デビュー20周年を越えたグループから」「1グループ1人まで」といった“暗黙の法則”がささやかれた時代もあった。

しかし、STARTO ENTERTAINMENT社の新体制に移行する中で、その風潮は変わりつつあった。昨年にはHey！Say！JUMPの有岡大貴と八乙女光が33歳で結婚を発表しており、“法則”は過去のものとなり始めていた。神山の32歳での決断は、その流れを決定づけた印象があり、ファンの間では「これが前例になるのか」「今の時代、32歳は早いよ」などの声が上がっている。

アイドルという職業は女性ファンの繊細な心理の上に成り立っている。結婚は常にデリケートな問題であり続けるだろう。だが、今回の神山の決断は、一人一人の生き方が尊重される現代の価値観を象徴している。今後は、若いうちから仕事と私生活の充実を図り、人間味あふれる魅力で輝くアイドルが次々と出てくる可能性がある。神山の結婚は、そんな新しい時代の幕開けを告げる、象徴的な出来事なのかもしれない。