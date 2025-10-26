元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2025年10月22日、自身のインスタグラムを更新。ネイビーのゴルフウェア姿を披露した。

「室内がハロウィン仕様でとっても可愛かった」

横山さんは、「久々に行けたゴルフ」と報告し、ゴルフウェア姿やナイスショットを打つ動画を投稿。「感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたがやっぱり楽しい〜」とつづっていた。

また、「室内がハロウィン仕様でとっても可愛かったです」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、グリーンのラインのラインが入ったネイビーのミニスカートをあわせたゴルフウェア姿。スマホを片手にした鏡を使ったらしき自撮りショットでは、ハロウィン仕様の室内の装飾なのか、ジャック・オ・ランタンのキャラクターを指さすようにしていて、笑顔をみせていた。

また、2枚目では抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露したほか、動画ではナイスショットを繰り出している。

この投稿には、「脚細くて綺麗」「可愛すぎる」「ゴルフウェア姿とっても良く似合ってる」「相変わらずのナイスショット」といったコメントが寄せられていた。