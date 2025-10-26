◇F1第20戦メキシコGP 予選（2025年10月25日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ）

レッドブルの角田裕毅は予選3回目（Q3）へ進めず、11番手止まりだった。1回目（Q1）は13番手で通過。 2回目（Q2）のアタックは最初が1分17秒019で7番手だったが、2度目はセクター1のタイムが悪く1分16秒816で、10番手で通過したレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）と0.012秒差でQ2突破を果たせなかった。

角田は「シーズンを通じてQ2とQ3はわずかな差なので、Q3を逃したのは残念。今週末はマシンの感触は良かったけど、予選では期待したほどのグリップが得られなかった」とコメント。それでも「クリーンなセッションができたので、明日はロングランで良い結果が出せるように、常にポジティブな材料をつかむようにしている。マックス（同僚のフェルスタッペン）に近いタイムが出たのは良い兆候だし、このチームでは常にそれが目標だから」と前向きに話した。

ウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）の5グリッド降格処分により、26日（日本時間27日）の決勝は10番グリッドからスタート。「スタートから最大限の集中力でプッシュし、コンストラクターズポイントを獲得できるように頑張ります」と意気込みを示した。

総合2位につけるマクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分15秒586で7戦ぶり今季5度目、通算14度目のポールポジション（PP）を獲得。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.262秒差で2番手、同僚ルイス・ハミルトン（英国）が3番手につけた。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)アントネッリ（メルセデス）

(７)サインツ（ウィリアムズ）

(８)ピアストリ（マクラーレン）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)ベアマン（ハース）

＜以下Q2敗退＞

(11)角田裕毅（レッドブル）

(12)オコン（ハース）

(13)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(14)アロンソ（アストンマーチン）

(15)ローソン（レーシングブルズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)ボルトレート（キックザウバー）

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)ガスリー（アルピーヌ）

(19)ストロール（アストンマーチン）

(20)コラピント（アルピーヌ）