日本時間２６日にカナダのトロントで行われている米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）第２戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の一塁手フリーマンにまさかのプレーが飛び出した。

（デジタル編集部）

１点をリードして迎えた二回裏の守備だった。ブルージェイズ（ア・リーグ）先頭の６番クレメントの当たりは投手の前に上がったポップフライだった。これを定石通り、一塁手のフリーマンが捕ろうとしたが、前に行き過ぎてしまい、ミットにかすりながら背後に落としてしまった。記録はヒットとされた。ゴールドグラブ賞も受賞したことのある名手に、珍しいミスが起きた。

ワールドシリーズという大舞台。しかも、初戦は大敗して迎えたプレッシャーも大きい試合で、まさかの味方のミスだったが、山本は動じなかった。前日に満塁本塁打を放ったバーガーをシンカーで見逃し三振、カイナーファレファを中飛に仕留めた。さらに続くＡ・ヒメネスの三遊間へのゴロはベッツが軽やかにさばき、アウトとした。

一回は１、２番に連打を浴び、無死一、三塁のピンチを迎えたが、無失点でしのいだ山本。走者を出しながらも、立ち上がりは落ち着いた投球を披露している。