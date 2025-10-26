世界を熱狂させているBABYMETAL！めったに日本にいないメンバーから貴重な証言

10月26日（日）の『EIGHT-JAM』では、世界を熱狂させている3人組メタルダンスユニット「BABYMETAL」を特集する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

“メタルとダンスの融合”という前代未聞のコンセプトのもと結成された彼女たちは、今年5月にイギリス・ロンドンにあるO2アリーナで日本人アーティスト初の単独公演を開催。

続いて8月にリリースしたアルバムは、アメリカ・ビルボードの総合アルバムチャートで日本人グループ史上初のTOP10入りを果たすなど“日本人初の快挙”を次々と達成している。

そんなBABYMETALの3人に加え、生みの親であるプロデューサー・KOBAMETALがスタジオに登場。

BABYMETALがグローバルアーティストになった軌跡、KOBAMETALが実践した世界戦略、レジェンドアーティストとの裏話など、めったに日本にいないメンバーから貴重な証言も！

さらに、結成時から振付指導をしてきたMIKIKOへのインタビューも敢行し、BABYMETALが世界中を熱狂させているヒミツに迫る。

また、ファンを公言しているピエール中野（凛として時雨）、楽曲制作に参加しているDAIDAI（Paledusk）、そしてメンバーとも親交のある小笹大輔（Official髭男dism）もその魅力を熱弁。

破竹の勢いで世界のミュージックシーンを席巻するBABYMETALの真髄を徹底解剖する。