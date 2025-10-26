

フレッシュネスは10月8日夜限定メニュー「フレバル」をスタートした。これまでの「ヨルカフェ」からメニューを大きく変え、1ドリンクとおつまみで650円〜と低価格のセットも提供する（撮影：尾形文繁）

ハンバーガーチェーンの勢いが止まらない。

コロナ禍前の2019年5月末時点で77店舗だったバーガーキングは、25年には308店舗（10月31日時点、予定）と4倍に拡大。最大手のマクドナルドも20年1月の2910店から2989店（25年6月末時点）と増加している。

テイクアウト率の高いハンバーガーチェーンはコロナ禍の影響が少なく、その間も着実に拡大してきた。また、個別の要因としてバーガーキングは、高価格帯のため割高になりがちな宅配でこそ食べたいブランドとして価値が上がったことが、コロナ禍に伸びた理由の1つである。

一方、コロナ禍で苦戦したのがフレッシュネスバーガー（以下、フレッシュネス）だ。

19年（3月末時点）に184店舗あったが、親会社のコロワイドグループのポートフォリオ見直しなどもあり、現在は156店舗（2025年10月時点）となっている。店内飲食を前提とした空間作りを重視してきた同社は、ハンバーガーチェーンとしては珍しくアルコールも提供。コロナ禍ではかえってそれらがマイナスに働いた。

だが、縮小傾向から一転、今年に入り8店舗を出店し、同店が本来重視してきた空間の演出やアルコール提供といった特徴を前面に押し出し反転攻勢に出るという。いったいどのような戦略なのか。

「店内利用の拡大」と「アイドルタイム対策」に力

フレッシュネスが新たに打ち出したコンセプトが、「朝・昼・夜のライフスタイルに寄り添うサードプレイス」だ。ドリップコーヒーのリニューアルと、カフェタイムにぴったりのスコーンなどのスイーツ、夜（16時〜）限定のお酒・おつまみ「フレバル」が目玉だ。



「朝・昼・夜のライフスタイルに寄り添うサードプレイス」を新たに打ち出したフレッシュネス（撮影：尾形文繁）

今、各社が力を入れているのが「店内利用の拡大」とランチとディナーの間の「アイドルタイム対策」だ。

例えばモスバーガー（以下、モス）は、カフェタイム強化を狙いドリンクやスイーツを充実。

現在のメニューを見ると、「熱々おさつボール」「オレンジ＆マンゴーティー」など季節感のある商品や、「ふんわり、しっとり、午後のモス」のキャッチコピーが食欲をそそる店内飲食限定の「ふんわりスフレパンケーキ＜メープルシロップ＞」などにその狙いが見てとれる。

そのほかモスでは15時から販売のトリプルモスバーガー、金曜日限定のオニオンフライデーパックなど、曜日や時間帯を限定する商品も販売している。



コーヒーもリニューアル。マイルドな味わいになり、よりスイーツやバーガーとの相性が高まった。齋藤氏によると、数年前からエスプレッソマシーンをランクが高いものに切り替えてきたという（撮影：尾形文繁）

フレッシュネスの新メニューをそれぞれ見ていこう。

まず新しくなったドリップコーヒーは、ブラジル、グァテマラ、ホンジュラス、3種のコーヒー豆をブレンド。まろやかな味、華やかな香りが特徴だ。苦味や酸味が特徴だった以前のコーヒーに比べて、より食事やスイーツとの相性が良いという。

スコーンは「日本でできたてを味わえるところはあまりない」（フレッシュネス・商品開発担当者）ことから、差別化を狙って発案されたもの。

店内で焼き上げるわけではないが、注文を受けてからカットし、断面をグリルして香ばしさを出した後、北海道産クリームチーズと、砂糖不使用のフルーツジャムをサンドする。ジャムはマーマレード、ブラックチェリー、アップルシナモンの3種だ。



マーマレードジャムのスコーンは甘すぎず、クリームチーズとジャムの酸味がよく合っていた（撮影：尾形文繁）

実際食べてみたところ、コーヒーは香りや豆の甘さがあり、ほかのチェーンのコーヒーと比べても特徴的に感じられた。またスコーンは今回マーマレードジャムのものをいただいたが、甘すぎず、クリームチーズとジャムの酸味がよく合っていた。

「フレバル」の本気度

そして、フレッシュネスの本気を感じさせるのが、ディナータイムの「フレバル」だ。

アルコールは生ビール、ハイボール、自家製レモネードから作るオリジナルサワーなど7種。おつまみはガーリックポテト、オニオンフライ、アボカドサルサなど10品。今回の展開にあたり、フレッシュサワーは3種、フードは7種新開発したという。



お得なセットも揃えた。アルコールドリンク1杯とフード1品を組み合わせた「フレバルセット」は、650円（1品390円のフードから選んだ場合）・750円（1品490円のフードから選んだ場合）という価格設定だ（撮影：尾形文繁）

フレッシュネスレモンサワー、オニオンフライ、グリルチキン、アボカドサルサを試してみた。

レモンサワーは蜂蜜漬けレモンを使っているので甘めで、アルコール度数は低く抑えてあるそう。しかし1杯飲むと軽く酔いが感じられた。安い居酒屋チェーンのサワーよりよほど飲んだ気分になれる。



店内仕込みのレモネードにお酒を加えたフレッシュネスレモンサワー。甘いが、自然な甘みなので安心感がある（撮影：尾形文繁）

オニオンフライは店で仕込み、注文が入ってから揚げる。外側がカリッとしており、スパイシーな味付けが玉ねぎの甘みとマッチ。カゴいっぱいに盛り付けられているので、シェアしてもいいかもしれない。



フレッシュネスの商品開発担当一押しのオニオンフライ。新玉ねぎでは食感や味が変わってしまうため、秋冬の限定となる（撮影：尾形文繁）

アボカドサルサはフレッシュでクリーミーなアボカド、辛いサルサの相性が良いコンビ。クラッカーが添えられているのでボリューム感がある。女性に人気だそうだ。チキンはフライドチキンに使用されているのと同じもも肉で、しょうゆベースの味付けだ。



アボカド1/2個にサルサ、クラッカーまで添えたアボカドサルサは、見た目以上に食べ応えがある（撮影：尾形文繁）

アルコールに、量・質ともに満足できるおつまみを添えてこの価格は、アルコールを提供するほかのカフェチェーンに比べてもかなり安いように感じた。

フレッシュネスの真の狙いを社長に直撃！

フレッシュネスの新展開に関して、フレッシュネスバーガー運営会社フレッシュネスの齋藤健太朗社長に話を聞いた。ハンバーガーはランチタイムには強いが、その他の時間はアイドルタイムとなってしまう。そこが“伸びしろ”であり、店内利用の価値を訴求してアイドルタイムの席数を埋めていくことがフレッシュネスの狙いだという。

齋藤社長によると、アイドルタイムの店内利用は他のバーガーチェーンも同じように狙っている領域だが、「当社は同業他社と比較して、カジュアル度は低く、カフェとバーの中間の立ち位置にいる。中途半端なポジションのように見えるが、強みであるアルコールとサードプレイスを訴求することで、勝機を狙えると考えている」と言う。

同社が目指すサードプレイスについて齋藤社長は、「大人が利用できる上質な空間で、価格はファストフード」と表現する。

そしてアルコールを提供するため、夜の時間帯がより重要となる。

「実はディナータイムはずっと取り組みたかったゾーン。しかしコロナ禍もあり、手をつけられなかった。これまではアルコールがただ置いてあるという程度で、本気で売ってはいなかった。アルコールをしっかり『売る』チェーンとして、社内でも意識づけを行っていく」

メニューボードなどのツールも、昼の時間帯と夜とではガラリと変わるそうだ。確かに、筆者もフレッシュネスでアルコールを出していることは昔から知っていたが、「単にビールがあるだけ」という意識だった。今回生ビールやオリジナルドリンク、それに合うおつまみを揃えることで、カフェバーの体裁が整った。

また、ディナータイムの人員も増やしていくという。人手不足が課題となるが、これまで遅れていたセルフレジの試験運用が終わった。導入を進めることで対策とする。

“朝マック”には勝てない

「ディナータイムに勝負をかけるために、人員を削るとしたら朝。朝マックには勝てないと考えている」

ディナータイムだけで全体の売り上げの10％ほどは引き上げたいと考えているそうだ。また物価高による仕入れコスト増は、コロワイドのグループ力によるスケールメリットを活かしていく。

店舗展開については、「今後は数年で300店舗までは増やしていく」（齋藤社長）と大きな目標を掲げる。まずは名古屋、大阪などの大都市へ直営店をドミナント出店、その他の地域はフランチャイズ店舗を出店し、スピード展開を図る。コロワイドグループの店舗を業態転換できることも店舗網の拡大に有利だという。



フレッシュネス代表取締役社長の齋藤健太朗氏。1999年に入社し、店長や他の役職を歴任、2020年より現職。現場の経験を活かし、店舗オペレーションやメニューを刷新、商品価値の向上に結びつけてきた（撮影：尾形文繁）

20年に就任した齋藤社長は、現場出身で店舗オペレーションにも精通し、店でできることとできないことがわかる。だからこそ、細やかな工夫の積み重ねを商品品質に結びつけることができる。

例えば、大きく変わったのがフライドポテトだ。「揚げたて宣言」を掲げ、揚げたてのものを提供するよう切り替えた。以前1/8にカットしていたポテトのサイズを1/12に変更。これにより揚げ時間が短縮されたほか、よりサクサクしたスナック感のあるポテトに変わった。



とくにこだわったのがつくりたてのフレッシュさ。ポテトの揚げたて宣言は店内の各テーブルに掲示されている（撮影：尾形文繁）

そのほかアボカドも、以前は冷凍を使っていたが、生のアボカドを使い、注文後にカットするようにしたことも、数ある変更点の1つだ。現場出身だからこそ、店でできることとできないことがわかり、細やかな工夫の積み重ねを商品品質に結びつけることができる。

「ひと手間はビジネス上は非合理だが、作り手の思いが込もり、商品の価値となる。おいしさを追求するうえでは一旦オペレーションの効率性を捨てて考えることにしている」

フレッシュネスの反転攻勢はうまくいくのだろうか。齋藤社長が本気をかけるサードプレイス戦略でブランドは飛躍することができるか、底力が試される。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）