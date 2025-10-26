【YOLU SKIN】日中ダメージをマルチに集中ケア！　“熟睡ツヤ肌マスク”発売

I−ne が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、メラトニンの働きに着目したスキンケアシリーズ「YOLU SKIN（ヨル スキン）」から「オーバーナイトハイドラシートマスク モイスト／クリア」を、11月3日より全国のロフト、PLAZA（一部店舗を除く）にて順次先行発売。また、11月4日より公式オンラインストア および、各種ECサイトにて順次発売します。

同商品は、日中ダメージ*をマルチに集中ケアする熟睡ツヤ肌**マスク。日本初***の睡眠時の肌に寄り添うZenitium（ゼニチウム）****や、2種のCICA****を配合しています。

* 乾燥による

** ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌

***スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）

****ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）

***** ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）

■開発背景

世界一睡眠時間が短い日本女性へ。メラトニンの働きに着目した「夜間美容スキンケア」

限られた夜の時間を全⾝の美容タイムへ変えることをめざすYOLUが、睡眠ホルモン「メラトニン」の働きに着想を得た3種の植物成分を厳選。夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「夜間美容スキンケアを提案しています。

1日がんばった肌のダメージ*1 をマルチに集中ケア、“熟睡ツヤ肌*2” へ

「厳選した美容液成分」×「高機能次世代貯水シート」がひと晩中うるおいを貯水＆日中ダメージを集中ケアし、翌朝まるで熟睡した後のような、やわらかなハリツヤ肌へ導きます。

■商品特長

1. 日本初*1 睡眠時の肌に寄り添う「Zenitium（ゼニチウム）*2」を配合、日中の肌ダメージ*3 をケア

微細藻類由来「紅藻ポルフィリジウム クルエンタム」のエキスを、日本で初めてスキンケア製品に採用。睡眠時の肌に寄り添い、1日中がんばった眉間やおでこ、目もと、ほうれい線周りのダメージ*3 にアプローチし、やわらかな肌に導きます。

*1 スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）

*2 ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）

*3 乾燥やキメの乱れ

2. 2種のCICA×ティーツリーが日中の肌ダメージ*1 をケア、肌トラブル*2 を防ぐ

アプローチする層の異なる2種のCICA成分が肌トラブル*2 を防ぎます。ツボクサエキス*3 が肌表面を潤いで満たし、CICAエクソソーム*3 が肌内部*4 の隅々まで行き渡り日中に受けた肌ダメージ*1 を潤いでケアします。

・ツボクサエキス*3：ツボクサ由来の整肌成分。 肌ダメージ*1 をやさしく包み込む

・CICAエクソソーム*3：ツボクサ由来のエクソソーム。角層細胞まで浸透し、内側までいたわる

・ティーツリー葉油*5：肌コンディションを整え*6、健やかに保つ

*1 乾燥による

*2 乾燥やキメの乱れ

*3 ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）

*4 角層まで

*5 整肌成分

*6 肌に潤いを与えること

3. ながらケアにも◎ 高密着・肌へのやさしさ・サステナブルを兼ね備えた「次世代貯水シート」

美容液をたっぷりと抱え込み、やさしい肌あたりで心地よい使用感です。ズレや隙間なく密着するので、ドライヤー中やバスタイムのながらケアにも安心の使い心地。

素材には100％植物由来で生分解性のある、環境に配慮した原料を使用しています。

4. 肌のことを考えた、思いやりのフリー処方

パラベン、アルコール、鉱物湯、合成着色料フリー。

◇YOLU SKINシリーズ共通特長

1. 夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「オーバーナイトコンプレックス」

メラトニンの働きに着想を得て厳選した3種の植物成分「クチナシ果実エキス*1」

「ラバンデュラハイブリダエキス*1」「ウワバミソウ発酵成分*2」を配合。

*1 整肌成分

*2 アスペルギルス培養物 （整肌成分）

2. 心地よい眠りに寄り添うスリープテック香料

香りと睡眠の研究から開発されたSmartSleep香料を採用。

・モイスト：ネロリ＆ミュゲの香り

・クリア：ベルガモット＆ホワイトティーの香り

3. 翌朝、‟まるで熟睡したようなツヤ肌”へ導く美容液成分を贅沢に配合

肌悩み・肌タイプに合わせて選べる「モイスト」「クリア」の2シリーズを展開。

●モイストシリーズ：翌朝、潤いに満ちたふっくらとしたハリ肌へ

【ハリ弾力成分】ヒアルロン酸*1、PDRN*2

【モイスチャー成分】ヒト型セラミド3種*3

【ダメージ*4ケア成分】グリチルリチン酸2K*5

*1 アセチルヒアルロン酸Na （保湿成分）

*2 DNA-Na （保湿成分）

*3 セラミドNP、セラミドNG、セラミドEOP（全て保湿成分）

*4 乾燥による

*5 保湿成分

●クリアシリーズ：翌朝、キメの整った透明感*1 あふれるツヤ肌へ

【毛穴*2 ケア成分】アゼライン酸誘導体*4

【ブライトニング*5 成分】ビタミンC誘導体*6、グルタチオン*7

【ダメージ*3 ケア成分】グリチルリチン酸2K*8

*1 潤いによる

*2 乾燥による毛穴の目立ち

*3 乾燥による

*4 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）

*5 潤いによりキメを整える

*6 アスコルビルグルコシド（整肌成分）

*7 整肌成分

*8 保湿成分

◇使用方法

・5-10分程度でマスクをはがし、その後お肌に残った液をよくなじませてください。

・ヨル スキンのシリーズで使用する場合は、セラム→シートマスク→クリームの順で使用してください。

・普段のスキンケアと併用する場合は、洗顔後または化粧水の後に使用してください。

・肌の状態に合わせて毎日使用できます。特に乾燥などを感じた際の使用がおすすめです。

■商品概要

●ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク モイスト

7枚入り／880円

●ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク クリア

7枚入り／ 880円

＜発売日／流通＞

・2025年11月3日：全国のロフト、PLAZAにて順次先行発売（一部店舗を除く）

・2025年11月4日：公式オンラインストア、 ECサイト（Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN） にて順次発売

