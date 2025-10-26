ノジマは10月22日〜11月3日の期間、クライマックスシリーズの結果を受けて、同社が応援している横浜DeNAベイスターズの2年連続の日本一を願って準備していたポイントの還元や、お買い得な特価商品を大放出する「日本一になると思って準備しちゃってましたセール」を開催している。



●ノジマモバイル会員ランクに応じてポイント還元



同セールでは、指定商品の購入でノジマモバイル会員ランクに応じてポイントを還元する。付与ポイントは、ゴールド・プラチナ会員なら最大3万ポイント、ブロンズ・シルバー会員なら最大1万5000ポイント。



あわせて、横浜DeNAベイスターズのサイングッズや家電が当たる大抽選会を、10月31日まで実施している。同抽選会には、期間中に「ノジマ」店舗にて合計3000円以上を購入して、ノジマアプリからエントリーすることで参加できる。