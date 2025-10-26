中間淳太（WEST.）新番組『コント・デ・ンガナ』で異世界コントに挑戦！「コントというよりもドキュメンタリー（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中間淳太（WEST.）が10月27日からABCテレビで放送がスタートする関西発のユニットコント番組『コント･デ･ンガナ』（全9回）に出演する。

『コント･デ･ンガナ』は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、そして蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を作り上げるコント番組。

記念すべき初回の“オモ・ロ・ビト”として登場する中間は、ロングコートダディ（堂前透、兎）とセルライトスパ・大須賀健剛とともにコントに挑む。

■中間淳太が魔王と戦う勇者に

中間が挑戦したのは、勇者（中間）、魔法使い（堂前透）、武闘家（大須賀）が魔王（兎）と激しい戦いを繰り広げる異世界もののコント。

戦いのなかでダメージを受けた3人が、回復薬でHP回復を試みるも、まさかの落とし穴で大ピンチに陥る。

3人を相手に杖1本で戦う兎の堂々たる魔王ぶりや、中間が体を張ったクライマックスに注目だ。

■ロングコートダディ・兎が正論すぎてなんか腹立つヒーロー「ナンマン」に

また、10月27日の放送では、他にも3本のコントを放送。

ロングコートダディ・兎がナンの顔を持つ正義のヒーロー・ナンマンを演じるコントや、蛙亭・イワクラがマナー講師・神宮寺麗子を演じるコントなど見どころたっぷり。

関西芸人が生み出すコントの世界観をぜひ楽しもう。

■番組情報

ABCテレビ 月よるビッグバン『コント・デ・ンガナ』

10/27（月）24:00～24:30

※放送終了後、TVerで見逃し配信

出演：ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭

ゲスト：中間淳太（WEST.）

