卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」が開催されており、日本勢が奮闘を見せている。中でも、上位シードがそろった女子シングルスでは、3選手がベスト4に進出し、優勝の可能性が高まっている。

■中国トップ勢が不在の中で奮闘

今大会の女子シングルスには、世界ランキング上位5人を占める中国のトップ選手がエントリーしておらず、日本勢にとっては絶好のチャンスとなっている。

その中で、第1シードの張本美和（木下グループ）は2回戦を突破すると、3回戦では平野美宇（木下グループ）に先に王手をかけられながらも逆転勝ち。準々決勝では臧小桐（中国）をストレートで下し、順当に準決勝へ駒を進めた。

また、早田ひな（日本生命）も安定感のある戦いを披露。2回戦の張翔宇（中国）、3回戦のヤン・シャオシン（モナコ）、準々決勝のゾン・ジエン（シンガポール）にいずれもストレート勝ちし、1ゲームも落とさずに鄭怡静（台湾）との準決勝へと駒を進めた。

さらに、第3シードで今季好調を維持している橋本帆乃香（デンソーポラリス）も活躍が光る。2回戦では小塩悠菜（JOCエリートアカデミー／星槎）を下し、準々決勝では長粼美柚（木下アビエル神奈川）に2ゲーム差を逆転してベスト4入り。準決勝では、張本美との今大会3度目の日本人対決が控えている。

ライバルである中国勢が不在の今大会、張本美、早田、橋本が順当に勝ち上がり、4強に名を連ねた。日本勢からの優勝者が誕生する可能性が高まる中、頂点に立つのは誰になるのか。