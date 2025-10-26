【菊花賞／馬場情報】前残り傾向顕著で秋華賞エリカエクスプレスの再現も？ ただし京都芝は雨量に注意
第86回菊花賞（GI、芝3000m）が行われる京都競馬場の馬場情報が26日、JRAより発表された。京都は芝は「稍重」、ダートは「重」でスタート。
芝のクッション値は「9.7／標準」、芝の含水率はゴール前12.0％、4コーナー10.7％と計測された。
■雨次第で馬場傾向が変わる可能性も
土曜に行われた芝は計6レース。始まりを告げる3Rは2→5→7番人気の決着となったが、上位3頭の4角位置取りは3番手以内。10Rでは4番人気スリールミニョンが逃げ切ったかと思えば、11Rは単勝9番人気ショウナンマグマが大逃げからあわやの3着。エリカエクスプレスが逃げて2着に粘った秋華賞週とよく似た傾向だ。
時計面に目を向けると、オープンクラスの芝1800m戦で1分45秒0。速い時計の出る馬場と言えるが、気がかりなのは天候。雨の中での施行となった最終レースはペースの違いこそあれ同距離で1分47秒6を要しており、土曜の夕方時点から芝・ダートともに稍重まで悪化している。日曜も昼頃から雨予報で傾向の変化に注意したい。
前残り傾向を維持したまま時計がかかるようなら、渋った馬場での先行歴×先行脚質からであるショウヘイ、レクスノヴァス、マイユニバース、ゲルチュタールあたりに食指が動く。
2025年（菊花賞当日）
┗ゴール前＝芝12.0％｜ダ13.6％
┗4コーナー＝芝10.7％｜ダ15.3％
芝のクッション値＝9.7［標準］
2024年（アーバンシック）
含水率
┗ゴール前＝芝10.8％｜ダ8.2％
┗4コーナー＝芝10.1％｜ダ9.2％
芝のクッション値＝9.9［標準］
2023年（ドゥレッツァ）
含水率
┗ゴール前＝芝10.0％｜ダ4.8％
┗4コーナー＝芝8.7％｜ダ5.0％
芝のクッション値＝9.8［標準］