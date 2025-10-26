【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (10月24日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 10/24終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.10 69,700 25/12
2 <3459> サムティＲ 6.07 115,200 26/01
3 <3249> 産業ファンド 5.98 144,100 26/01
4 <8958> グロバワン 5.88 142,500 25/09
5 <3463> いちごホテル 5.79 131,200 26/01
6 <3471> 三井不ロジ 5.76 111,800 26/01
7 <3472> ホテルレジＲ 5.75 82,000 25/11
8 <2989> 東海道リート 5.74 115,300 26/01
9 <3468> スターアジア 5.70 61,200 26/01
10 <3492> タカラリート 5.68 95,100 26/02
11 <2971> エスコンＪＰ 5.64 124,400 26/01
12 <3470> マリモリート 5.54 110,300 25/12
13 <2972> サンケイＲＥ 5.53 100,200 26/02
14 <3455> ヘルスケアＭ 5.53 117,600 26/01
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.40 82,000 25/10
16 <8985> ホテルリート 5.34 90,400 25/12
17 <3488> ザイマックス 5.29 119,800 26/02
18 <3292> イオンリート 5.18 131,400 26/01
19 <8984> ハウスリート 5.16 131,800 26/02
20 <8966> 平和不リート 5.12 154,400 25/11
21 <3476> Ｒみらい 5.10 49,900 25/10
22 <8953> 都市ファンド 5.02 117,600 26/02
23 <3451> トーセイＲ 4.99 149,900 25/10
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.97 89,400 26/02
25 <2979> ソシラ物流 4.94 123,000 25/11
26 <3296> 日本リート 4.91 98,700 25/12
27 <3487> ＣＲＥロジ 4.89 156,200 25/12
28 <8964> フロンティア 4.88 90,200 25/12
29 <3281> ＧＬＰ 4.79 139,500 26/02
30 <8986> 大和証券リビ 4.79 111,400 25/09
31 <3466> ラサールロジ 4.73 150,100 26/02
32 <8972> ＫＤＸ不動産 4.73 173,500 25/10
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.71 169,700 26/02
34 <8954> オリックスＦ 4.63 102,700 26/02
35 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.60 123,200 26/02
36 <8961> 森トラストＲ 4.57 78,400 26/02
37 <8979> スターツプロ 4.56 205,100 25/10
38 <3287> 星野Ｒリート 4.55 264,000 25/10
39 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.50 139,600 25/10
40 <8960> ユナイテッド 4.42 185,500 25/11
41 <3462> 野村マスター 4.39 165,100 26/02
42 <3279> ＡＰＩ 4.31 139,300 25/11
43 <8967> 日本ロジ 4.30 100,100 26/01
44 <3283> プロロジスＲ 4.26 89,100 25/11
45 <8976> 大和オフィス 4.24 373,000 25/11
