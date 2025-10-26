●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　 利回り 10/24終値　決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.10　 69,700　　25/12
　2　　<3459>　サムティＲ　　　　6.07　115,200　　26/01
　3　　<3249>　産業ファンド　　　5.98　144,100　　26/01
　4　　<8958>　グロバワン　　　　5.88　142,500　　25/09
　5　　<3463>　いちごホテル　　　5.79　131,200　　26/01
　6　　<3471>　三井不ロジ　　　　5.76　111,800　　26/01
　7　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.75　 82,000　　25/11
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.74　115,300　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.70　 61,200　　26/01
　10　 <3492>　タカラリート　　　5.68　 95,100　　26/02

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.64　124,400　　26/01
　12　 <3470>　マリモリート　　　5.54　110,300　　25/12
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.53　100,200　　26/02
　14　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.53　117,600　　26/01
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.40　 82,000　　25/10
　16　 <8985>　ホテルリート　　　5.34　 90,400　　25/12
　17　 <3488>　ザイマックス　　　5.29　119,800　　26/02
　18　 <3292>　イオンリート　　　5.18　131,400　　26/01
　19　 <8984>　ハウスリート　　　5.16　131,800　　26/02
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.12　154,400　　25/11

　21　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.10　 49,900　　25/10
　22　 <8953>　都市ファンド　　　5.02　117,600　　26/02
　23　 <3451>　トーセイＲ　　　　4.99　149,900　　25/10
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.97　 89,400　　26/02
　25　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.94　123,000　　25/11
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.91　 98,700　　25/12
　27　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.89　156,200　　25/12
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.88　 90,200　　25/12
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.79　139,500　　26/02
　30　 <8986>　大和証券リビ　　　4.79　111,400　　25/09

　31　 <3466>　ラサールロジ　　　4.73　150,100　　26/02
　32　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.73　173,500　　25/10
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.71　169,700　　26/02
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.63　102,700　　26/02
　35　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.60　123,200　　26/02
　36　 <8961>　森トラストＲ　　　4.57　 78,400　　26/02
　37　 <8979>　スターツプロ　　　4.56　205,100　　25/10
　38　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.55　264,000　　25/10
　39　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.50　139,600　　25/10
　40　 <8960>　ユナイテッド　　　4.42　185,500　　25/11

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.39　165,100　　26/02
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.31　139,300　　25/11
　43　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.30　100,100　　26/01
　44　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.26　 89,100　　25/11
　45　 <8976>　大和オフィス　　　4.24　373,000　　25/11

