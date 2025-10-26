²µÍÕ 2002Ç¯¥É¥é¥Þ¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤ÎÉØ·ÙÌò¤Ç¿Íµ¤ÀäÄº¡¡Æ´¤ì¤Îà¿¦¶Èá¤ò¹ðÇò
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²µÍÕ¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢£Ã£Í¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¡££Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡×¡Ê£²£°£°£¶Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡£°£²Ç¯£±£±·î£±£°ÆüÉÕ»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿²µÍÕ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÉØ·Ù»Ñ¤ËÊñ¤ó¤À»Ñ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉØ·Ù»Ñ¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãå¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸øÌ³°÷¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²¸µë¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º¬¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ä¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÂîµå¡£°Å¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥«¡¼¥È¤Î±¿Å¾¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ï¥Ï¡×¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É½é¤Î£Ã£Ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ìÉÃ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡×¤¬£±£°·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¼«¤é¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÍ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££°£µÇ¯£··î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æÎ´¤È·ëº§¡£Á°½Ò¤ÎÌ´¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¡¢º£¤Ç¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£