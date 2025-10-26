¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡Û¿¼¤¯»Ä¤Ã¤¿ºÒ³²¤ÎÄÞº¯¡Ä¡ÖÅìÆüËÜÂç¿å³²¡×È¯À¸1¥õ·î¸å¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÊâ¤¤¤¿
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯10·î30Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÁíÎÏ¥ë¥Ý¡¡ÅìÆüËÜÂç¿å³²¡ÖÌ¿¤À¤±¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¡×ÈïºÒ¼Ô¤¿¤Á¤Î£±¥õ·î¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç15Ç¯£¹·î£¹Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤¤¿¡¢¡ØÊ¿À®27Ç¯£¹·î´ØÅì¡¦ÅìËÌ¹ë±«¡Ù¤ÏÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤Ç¤Ï10ÆüÁáÄ«¤è¤êµ´ÅÜÀî¤¬²¿¥õ½ê¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÅÍô¡£ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤à15Ì¾¤Î»à¼Ô¤È40Ì¾¤ÎÉé½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢5000Åï°Ê¾å¤Î²È²°¤¬Á´È¾²õ¡£»Ô¤Î£³Ê¬¤Î£±¤ÎÃÏ°è¤¬¿»¿å¤·¤¿¡£ºÒ³²¤«¤é£±¥õ·î¤¬¤¿¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¥ë¥Ý¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¡Ö²¿¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ô¡Ö²È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÒ¸Ë¤â¼Ö¸Ë¤â¡¢¤½¤³¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤âÁ´ÉôÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡Ê°ñ¾ë¸©¡ËÅÚ±º¤Î¼Â²È¤ËÂ©»Ò¤ÈÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÉã¤ÈÉ×¤Ï¡¢»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Âð¶á¤¯¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤Î¾®³Ø¹»¤Ï£¹·î24Æü¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¼Ö¤Ç£±»þ´Ö¤«¤±¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢£±¥õ·î¤â¤¿¤Æ¤Ð²¾¤Î²È¤Ç¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
¤½¤¦ËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü£¹ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×¤ÈµÁÉã¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÅÚ±º¤«¤éË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëµ´ÅÜÀî¤¬¿ô¥õ½ê¤ÇÄéËÉ·è²õ¡¢±Û¿å¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²È²°¤¬ÂùÎ®¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿»¿åÈÏ°Ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ±»Ô»°ºäÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿A¤µ¤ó°ì²È¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ê40¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆµÁÉã¡Ê70¡Ë¤Ï¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¡£È¯À¸ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òµÁÉã¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ô¡Ö10Æü¤ÎÄ«¡¢ÄéËÉ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·è²õ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë²Ç¤ÈÂ¹¤òÅÚ±º¤Ë¤¢¤ë²Ç¤Î¼Â²È¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÂðÁ°¤Ë¿å¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿å°Ì¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÏÈòÆñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥¶²¼¤À¤Ã¤¿¿å°Ì¤¬¡¢¥Ò¥¶¾å¡¢¸Ô²¼¤È¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãë¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢ÂùÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Î£²³¬¤ÎÁë¤«¤é¡¢¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¿å¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¾®²°¤Î¾å¤ËÈòÆñ¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾®²°¤¬ÂùÎ®¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Õ
Æ±Æü16»þ¤´¤í¤ËA¤µ¤ó¤ÎµÁÉã¤ÈÉ×¤Î£²¿Í¤Ï¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éüµìºî¶È
¿å³²¤«¤é£±¥õ·î¤¬¤¿¤Ã¤¿»°ºäÄ®¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¬¥ì¥¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂùÎ®¤Ë¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÒ³²Ä¾¸å¤È¤¢¤Þ¤êÍÍ»Ò¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤ÏÉÔÄÌ¤Î¤Þ¤Þ¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ÎÉüµì¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç15Ç¯10·î13Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»ÔÆâ£·¥õ½ê¤Ç300Ì¾¤¬ÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ²¼Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÊë¤é¤¹83ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤´¤È¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯²È¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ç¡¢¸øÅª½»Âð¤ËÆþµï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï200À¤ÂÓÄ¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆþµï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤À£´À¤ÂÓ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëµ´ÅÜÀî²¹Àô³¹¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µ´ÅÜÀî¾åÎ®¤Î·ÌÃ«±è¤¤¤Ë·ú¤Ä¡Øµ´ÅÜÀî¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤ÀßÈ÷¤¬Àî¤ËÊøÍî¤·¤¿±ÇÁü¤À¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö£¹·î10Æü¤Ï¡¢Ìó240Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÂÚºß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«£·»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢½÷ÀÍÑ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÊøÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊøÍî¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿åÆ»ÀßÈ÷¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤Î¿å¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Õ
ÊÌ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¿åÏ³¤ì¤·¤¿Å·°æ¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¿å¤òµÛ¤Ã¤¿¾ö¤äÉÛÃÄ¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÉüµì¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢²¹Àô³¹¤ÏÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤â¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë11·î¤Î±Ä¶ÈºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÊøÍî¤·¤¿½÷ÀÍÑ¤ÎÉ÷Ï¤¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ´ÅÜÀî¸ø±à¤Ç¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø·î¤¢¤«¤ê²Ö²óÏ¡Ù¤â¡¢°ì»þ´ü¤Ï³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î25Æü¡Á10·î£´Æü¤Ë³«ºÅ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢¾ïÁí»Ô¤Ç¤ÏÁ°½Ð¤ÎA¤µ¤ó¤ÎµÁÉã¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö»°ºäÄ®¤Î²È¤Ï¡¢¤Þ¤À½»¤á¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¿©»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Õ
¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦ÁÊ¾Ù¤Ï¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÆ»Ï©¤ÎÉüµì¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¡Ç16Ç¯£··î¤Ë¤Ï¾å»°ºä¤ÎÄéËÉ·è²õ¾ì½ê¤Ç¡¢1.4£í¤«¤µ¾å¤²¤µ¤ì¤¿ÄéËÉ¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÒ³²¤«¤é£±Ç¯¤¿¤Ã¤¿¡Ç16Ç¯£¹·î¤Î»þÅÀ¤ÇÌó200Ì¾¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬²È¤ËÌá¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»þ¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤ÏÉü¶½¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï780²¯±ß¤Î»ö¶ÈÈñ¤ò¤«¤±¤ÆÌó66Ò¤ÎÄéËÉ¤òÀ°È÷¤·¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¤ÏÌµÄéËÉ¶è´Ö¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤Á½Í¤ÎÂçºÒ³²¤Î¶µ·±¤ÏÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ë¹â¤¤ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£¾ïÁí»Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦ºÒ³²»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤«¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý¤¹¤ëËÉºÒ¹ÔÆ°·×²è¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Á´¹ñÌó900»ÔÄ®Â¼¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿å³²¤Ï¿ÍºÒ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î²ÏÀî´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤òÌä¤¦ºÛÈ½¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¹ðÂ¦¤Î½»Ì±¤Ï¾å»°ºäÃÏ¶è¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄéËÉ¤Î¹â¤µ¤¬µ´ÅÜÀî²¼Î®°è¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¡¢ÁáµÞ¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ°È÷¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÎ®¤Î¼ãµÜ¸ÍÃÏ¶è¤Çµ¯¤¤¿±Û¿å¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡Ö¼«Á³ÄéËÉ¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿º½µÖ¤¬¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·¡ºï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¹ñ¤¬¡Ö²ÏÀîÃÏ°è¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç22Ç¯£··î¤Î°ì¿³È½·è¤Ç¤Ï¡¢¼ãµÜ¸ÍÃÏ¶è¤Î²ÏÀîÃÏ°è»ØÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¾å»°ºäÃÏ¶è¤ÎÄéËÉ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¶¹ð¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£ºÛÈ½¤ÏÆó¿³¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤â·¸ÁèÃæ¤À¡£