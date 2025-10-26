ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。大一番に向け、球場入りする姿を球団SNSが公開した。手元には高級ブランドの愛用品。同僚もお揃いの逸品を手に決戦の場に乗り込んだ。

鮮やかなバッグが抜群の存在感を放っていた。

ドジャース公式Xは試合開始の約2時間半前、球場入りする山本の映像を公開。「ヨシノブは勝敗をタイにすることを目指す」と文面に記した。バスから降りたエースの手元には水色のバッグ。高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページには188万1000円との記載がある。

これまでも遠征の際に飛行機に持ち込む姿が公開され、話題を呼んだ逸品。この日は同僚のキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手もお揃いと思われるバッグを持って球場入りしていた。球団公式Xが写真を公開。日本のファンも敬意の印に注目していた。

「キケ！！由伸と同じヴィトンのバッグ」

「ルイ・ヴィトンのボストンバック、山本選手とオソロイ」

「キケ＆由伸くん×バッグ」

キケは試合前の練習中にも、山本のイラストとともに「Losing isn’t an option」と描かれたTシャツを着用。これは山本が地区シリーズ第2戦の前日会見で口にした「何としても負けるわけにはいかないので」という発言をもとにしたものだ。

米ポッドキャスト番組「ベースボール・イズント・ボーリング」の司会者ロブ・ブラッドフォード氏がXに映像を公開。米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式Xも「それはヤマモトのTシャツだ！」と反応していた。



（THE ANSWER編集部）