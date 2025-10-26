14.8万表示されSNSで話題になっているのは、マッサージによって見せた猫の意外な行動。猫の様子を見守った視聴者からは「気持ち良さそうにゃね」「飛びそうなくらい気持ちいいんだにゃ」などのコメントが集まっていました。

【動画：猫の顔をマッサージしていると、『手』が…】

猫の顔をマッサージしてみると？

X（旧Twitter）アカウント「ココ･リボン」に投稿されたのは、飼い主さんにマッサージしてもらってうっとりしているシロキジ猫のリボンちゃん。飼い主さんの手にすっぽり包まれていることもあり、かなり気持ちよさそうだったそうです。

飼い主さんの手が目の上をやさしくなでると、リボンちゃんは目を閉じてじっとしていたといいます。動かないのは、きっと「もっとマッサージしてほしい」と思っているからでしょう。飼い主さんはとてもマッサージがお上手なようです。

“両手”に変化が！

飼い主さんがマッサージを続けると、リボンちゃんに徐々に変化が現れ始めたといいます。なんと、リボンちゃんの両手が上へ上へと上がっていったのだとか！いわゆる「幽霊ポーズ」のように両手を前に出し手首をだらんとした状態で、ふわぁ～っと上がったそうです。

リボンちゃんも「手が…勝手に上がっていく…だと…？」と思ったのか、不思議そうに薄目で見ていたとのこと。どうやらリボンちゃんの意志とは無関係に両手が上がってしまったようですね。

不思議な力はマッサージ限定

飼い主さんの手に不思議な力が備わっていることは間違いなさそうですが、発揮されるのはマッサージをしているとき限定のようです。リボンちゃんを膝にのせ、両手を持ってダンス（？）させているときは特別何も起こらないとのこと。

不思議な力が発揮されるのは、リボンちゃんが気持ちよさを感じていることが条件なのかもしれません。ダンスをさせられているときは、ちょっと迷惑そうな顔をしていたとのことです…。

リボンちゃんの両手がふわりと上がる不思議な様子を見た視聴者からは「私も神の手でマッサージされたい」「…ウチの娘でやってみよう」などのコメントも寄せられていました。もしかしたら“神の手”の持ち主は他にもいるかも…？

Xアカウント「ココ･リボン」には、リボンちゃんの思わずくすっと笑ってしまうようなキュートな日常や、一緒に暮らしているキジトラ猫のココちゃんの日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ココ･リボン」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。