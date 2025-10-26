ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年10月17日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ミニオン」グッズを紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期：2025年10月17日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年10月も、セガプライズからキュートな「ミニオン」グッズが登場！

クリームソーダがテーマの「ボブ＆ティム」のぬいぐるみとマスコットがラインナップされます☆

ミニオン Lぬいぐるみ“ボブ&ティム” クリームソーダ

サイズ：全長約23×17×28cm

種類：全1種（ボブ&ティム）

淡い色味がかわいい、クリームソーダをテーマにした、人気の「ボブ＆ティム」デザインを使用したぬいぐるみ。

左手に持った「ティム」を笑顔で見つめる「ボブ」がデザインされています。

「ティム」の頭にクリームとさくらんぼが乗っているのもポイントです☆

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” クリームソーダ

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全3種（ボブ、ティム、ボブ&ティム）

クリームソーダをテーマにした「ボブ＆ティム」のマスコット。

パステルチックな色味がやさしい雰囲気のデフォルメデザインが使用されています。

見ているだけで癒やされるかわいらしさです☆

「ボブ」と「ティム」のクリームソーダデザインがキュートなぬいぐるみとマスコット。

2025年10月17日より全国のゲームセンターなどに順次展される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

