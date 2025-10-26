【今井千尋のばんえい日和】２７日１２Ｒでガーネットと５連勝狙う「目に見えてパワーアップを感じます」
２０日の疾風賞に出走予定だったサクラヒメは競走除外。レース前日にうまやで脚元を少し気にしたので、調べたところ内転筋を痛めていました。幸い大事には至らず、運動も開始できています。残念ですが、連覇を目指すヒロインズＣ・ＢＧ１など大きなレースが控えているので、無理をしなかったことが今後につながるはず。これからも応援のほどよろしくお願いします。
きょうは８鞍に騎乗します。まずは６戦ぶりにコンビを組む５Ｒのスーパーハリアーを。前走はこの馬にとってベストとはいえない雨の軽い馬場で３着。ゴール前で脚色が鈍りましたが、スピード勝負で攻めていかざるを得なかったことを思えば、内容的には悪くなかったです。レースぶりに派手さはないけど、じわじわ歩いて山（第２障害）も上手。このメンバー相手なら十分チャンスです。
３Ｒのアンペラールは前走、残り１０メートルで止まって９着でしたが、着順ほど差はなかったです。今回は組が下がり、メンバー的に上位争いが可能。山を下りてからいい脚を使ってくれるので、うまく持ち味を引き出したいです。
６Ｒのツガルタカラフジは近２走で〈９〉〈８〉着と結果は出ていないですが、本来は山が上手でもっとやれる馬。組も下がり、メンバーが緩和される今回は上位争いに加わりたいです。
２７日１２Ｒのガーネットも期待の一頭。４連勝中で使うごとに体重が増え、目に見えてパワーアップを感じます。道中もしっかり歩いてくれるので、焦ることがなくなりました。昇級で相手は強くなりますが、今の充実ぶりなら好勝負は可能。ここをクリアすれば、重賞クインＣ（１１月９日）への出走も見えてくるので、しっかり導きたいです。
（ばんえい競馬所属騎手）
【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）
１Ｒ・トカチシズ Ｂ
３Ｒ・アンペラール Ｂ
４Ｒ・グローリースター Ａ
５Ｒ・スーパーハリアー Ｂ
６Ｒ・ツガルタカラフジ Ｂ
８Ｒ・パワーシンデレラ Ｂ
９Ｒ・オーディン Ｂ
１０Ｒ・レジェンドボス Ｂ