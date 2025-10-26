２０日の疾風賞に出走予定だったサクラヒメは競走除外。レース前日にうまやで脚元を少し気にしたので、調べたところ内転筋を痛めていました。幸い大事には至らず、運動も開始できています。残念ですが、連覇を目指すヒロインズＣ・ＢＧ１など大きなレースが控えているので、無理をしなかったことが今後につながるはず。これからも応援のほどよろしくお願いします。

きょうは８鞍に騎乗します。まずは６戦ぶりにコンビを組む５Ｒのスーパーハリアーを。前走はこの馬にとってベストとはいえない雨の軽い馬場で３着。ゴール前で脚色が鈍りましたが、スピード勝負で攻めていかざるを得なかったことを思えば、内容的には悪くなかったです。レースぶりに派手さはないけど、じわじわ歩いて山（第２障害）も上手。このメンバー相手なら十分チャンスです。

３Ｒのアンペラールは前走、残り１０メートルで止まって９着でしたが、着順ほど差はなかったです。今回は組が下がり、メンバー的に上位争いが可能。山を下りてからいい脚を使ってくれるので、うまく持ち味を引き出したいです。

６Ｒのツガルタカラフジは近２走で〈９〉〈８〉着と結果は出ていないですが、本来は山が上手でもっとやれる馬。組も下がり、メンバーが緩和される今回は上位争いに加わりたいです。

２７日１２Ｒのガーネットも期待の一頭。４連勝中で使うごとに体重が増え、目に見えてパワーアップを感じます。道中もしっかり歩いてくれるので、焦ることがなくなりました。昇級で相手は強くなりますが、今の充実ぶりなら好勝負は可能。ここをクリアすれば、重賞クインＣ（１１月９日）への出走も見えてくるので、しっかり導きたいです。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・トカチシズ Ｂ

３Ｒ・アンペラール Ｂ

４Ｒ・グローリースター Ａ

５Ｒ・スーパーハリアー Ｂ

６Ｒ・ツガルタカラフジ Ｂ

８Ｒ・パワーシンデレラ Ｂ

９Ｒ・オーディン Ｂ

１０Ｒ・レジェンドボス Ｂ