ÊõÄÍ¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢ËãÏ©¤µ¤¡õ¤¨¤Þ¤ª¤æ¤¦¤¬¥¿¥Ã¥°¡¡¡ÖÀ±ÁÈ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë£Ï£Ç¸ø±é¡×¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡¡ÖÊõÄÍ¤Ç¤ÎÀ±ÁÈ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡×»×¤¤¤Ç¡¢¤¨¤Þ¤ª¤æ¤¦¡Ê¸µÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¡Ë¤¬½Ð±é¡¦´ë²è¤·¤¿£Ï£Ç¸ø±é¡Ö¥ê¥¢¥ó¥É¥¥¡¡¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡½À±¤Îå«¡½¡×¡Ê£±£±·î£´¡¢£µÆü¡¢ÃæÌÜ¹õ¡¦¥¥ó¥±¥í¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤ËËãÏ©¤µ¤¡Ê¸µÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÀ±ÁÈ»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡££´³ØÇ¯¾å¤ÎËãÏ©¤Ï¡Ö¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¨¤Þ¤ª¤Î°¦¾Î¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Ä¹¤¤¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¡£ºßÃÄÃæ¤è¤êÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¸òÎ®¤¬Ä¹¤¤¤è¤Í¡×¡£¤¨¤Þ¤ª¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡ÊËãÏ©¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¿§µ¤¡¢¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤Ë¤È¤¤á¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¡£²¼µéÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤ËÌò¤¬ÉÕ¤»Ï¤á¤ë¤È¡Ø¤â¤¦»ä¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡×¡£ËãÏ©¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÊÀ¤ÏÃ¤ò¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¡£¼«Ê¬¤Î·Ý¤òËá¤¯¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ËãÏ©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂàÃÄ¸å¤¹¤°·ëº§¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀ¸³è¤·¡¢½Ð»º¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤ò°¦¤·¡¢£Ï£Ç¸ø±é¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤Ç³Ú²°Æþ¤ê¤·¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤â£Ï£Ç¤â´²ÍÆ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Áá¤¤¤â¤Î¤Ç½¢¿¦¤·¤¿Â©»Ò¤Ï£²£µºÐ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥é¥¯¥í¥¹¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¡½À±¤Îå«¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤óËãÏ©¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£¡ÖÀ±ÁÈ¤Ç¤¤¤¤»þÂå¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤ë¥·¥ç¡¼¡£Åö»þ¤ÎÀ±ÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¢¤Îº¢¤ò²û¤«¤·¤ß¡¢Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡×¤È¤¨¤Þ¤ª¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î¶Ê¤¬Â¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤Ï¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡¡þ¶¦±é¼Ô¡¡¸µ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÂçÄ»¤ì¤¤¡¢Î©¼ùÍÚ¡¢½©±àÈþ½ï¡¢Âç¼ùËê¡¢µ×Ï©¤¢¤«¤ê¡¢Ä«À¡¤±¤¤¡¢¶×¤Þ¤ê¤¨
¡¡¡»¡ÄËãÏ©¡¢¤¨¤Þ¤ª¤ÏÍèÇ¯£²¡¢£³·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊõÄÍ½é±é¤«¤é£³£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡£ºßÃÄÃæ¡¢¼ç±é¤Î¥È¡¼¥ÈÌò¤ËÌµ¸Â¤ÎÉ½¸½Ë¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿ËãÏ©¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â²û¤«¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤Ï¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¥ë¥É¥ë¥ÕÌò¤Î¤¨¤Þ¤ª¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤±¤É¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß²á¤®¤Æ¹ø¤È¤«ÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£