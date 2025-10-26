◆全日本プロレス「旗揚げ記念シリーズ２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２２

全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで大会で「旗揚げ記念シリーズ２０２５」を開催した。

５３年目の旗揚げ記念日となった大会のメインイベントは三冠ヘビー級王者・宮原健斗にプロレスリング・ノアを退団し「ＨＡＶＯＣ」に電撃加入した潮粼豪が挑戦した。

宮原は、入場で現行の一本に統一した「三冠ベルト」ではなく「インターナショナル」「ＰＷＦ」「ＵＮ」の３本のベルトを巻き１９７２年に旗揚げした全日本プロレスの歴史を背負ってリングインした。

試合は、互いの持てる技をすべてぶつけ合う激闘を展開し「三冠ヘビー」はもちろん、王道マットの歴史の中でも極上の名勝負となった。最後は宮原がシャットダウンスープレックスホールドで潮崎を沈め初防衛に成功した。

宮原はリング上でマイクを持ち「出たり入ったり、ベルトを返上したり、ユニットを野放しにしても………いいじゃねえか！誰だそんな小さいことを言ってるヤツは？そんな小さい人間にはなりたくないね！ 出たり入ったり、ベルトを返上したり、ユニットを野放しにしたっていいじゃないか！ そんな小さなことを言ってる人間の顔が見てみたいね！」と言い切り「全本のリングは強くて、カッコよくて、デカいヘビー級が集まるリングだ。潮粼豪、なかなかお似合いじゃねえか」とたたえた。

さらに潮崎をリングに呼び寄せると「潮粼豪の全開ファイトを見たいファンもいるだろう。今日はハグしようぜ」とメッセージを送った。一度は潮崎が拒否したが、再び歩み寄り２人は抱き合った。

多幸感あふれるリングだったが、大森北斗が乱入。ドラゴンスープレックスで宮原を投げ捨てると「ノアで干されたヤツと健介オフィスを辞めたヤツで楽しそうだな。お前が立川でベルトを取った日から俺はプロレスが全然楽しくねえんだよ。俺に挑戦させてくれ。どこでやるよ？」と要求。これに宮原は「１１月３日、北海道の大都会、大森北斗、オマエの最後の北海道での思い出作りに付き合ってやるよ。せいぜい地元で俺に負けるところを皆さまにお見せするんだな。恥かくぞ？」と受諾した。

大会後に全日本プロレスは１１・３札幌大会で宮原が大森と２度目の防衛戦を行うことを発表した。

◆１０・２２後楽園ホール大会全成績

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

○青柳優馬（９分３３秒 ダイビングエルボードロップ→片エビ固め）小藤将太●

▼第２試合 １０人タッグマッチ ２０分１本勝負

○大森北斗、羆嵐、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、他花師、立花誠吾（１０分５０秒 無想一閃→片エビ固め）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、田村男児●、宮本裕向、佐藤光留

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ バカの時代 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、○オデッセイ、芦野祥太郎（７分１８秒 ダイビングボディプレス→片エビ固め）鈴木秀樹、真霜拳號、阿部史典●

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（１０分５５秒 デスルーレット→片エビ固め）本田竜輝●、野村直矢

▼シングルマッチ ３０分１本勝負

○安齊勇馬（１２分１２秒 ギムレット→片エビ固め）井上凌●

▼アジアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１６分１５秒 二天一流→体固め）挑戦者組・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

▼三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・宮原健斗（２２分５６秒 シャットダウンスープレックスホールド）挑戦者・潮粼豪●