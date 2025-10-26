【鎌倉ランチ】住宅街の可愛いお店『loudia』でそば粉100％の香ばしい口福ガレットを
食楽web
鎌倉の住宅街を歩いていると、思わず足を止めてしまう可愛らしい一軒家があります。今年7月にオープンしたばかりのガレット専門店『loudia（ルーディア）』です。
木の扉を開けると、穏やかな陽射しが差し込む店内と、笑顔の店主さんが迎えてくれます。
この日いただいたのは「旬野菜のガレットのセット」1,500円
そば粉100％の生地を薄く、パリッと焼き上げたガレット。とても香ばしく、もちっとした食感で、ひと口食べた瞬間に、そば粉の香りがふわりと広がります。
キッチンから香ばしい香りが漂います
グリルした季節野菜や葉物がたっぷりとのり、卵やベーコンの旨味が絶妙にマッチしていて、アンチョビソースがまた合います。セットの冷製スープやミニサラダも丁寧に作られており、最後まで満足感のある内容でした。
スイーツ派には「タルトタタン風リンゴのガレットセット」1,500円もおすすめ
食後にいただいのは、「タルトタタン風リンゴのガレットセット」です。キャラメリゼのほろ苦さと、とろけるリンゴの甘みが絶妙！ 溶けたアイスと一緒に頬張れば、まるでフランスの田舎で味わうデザートのような幸福感に包まれますよ。
このボリュームとクオリティで手頃な価格なのは、「ガレットをもっと身近に感じてほしい」という店主さんの想いから。温かな接客が心地よく、つい長居したくなる空間でした。これからますます注目が集まるであろう、今一番お気に入りのお店です。今のうちにぜひ訪れてみてくださいね。
（ライター・畠美奈子）
●SHOP INFO
店名：loudia
住：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6
営：10：00～17：00
休：木曜、第2第4水曜
https://www.instagram.com/loudia2116/