鎌倉の住宅街を歩いていると、思わず足を止めてしまう可愛らしい一軒家があります。今年7月にオープンしたばかりのガレット専門店『loudia（ルーディア）』です。

木の扉を開けると、穏やかな陽射しが差し込む店内と、笑顔の店主さんが迎えてくれます。

この日いただいたのは「旬野菜のガレットのセット」1,500円

そば粉100％の生地を薄く、パリッと焼き上げたガレット。とても香ばしく、もちっとした食感で、ひと口食べた瞬間に、そば粉の香りがふわりと広がります。

キッチンから香ばしい香りが漂います

グリルした季節野菜や葉物がたっぷりとのり、卵やベーコンの旨味が絶妙にマッチしていて、アンチョビソースがまた合います。セットの冷製スープやミニサラダも丁寧に作られており、最後まで満足感のある内容でした。

スイーツ派には「タルトタタン風リンゴのガレットセット」1,500円もおすすめ

食後にいただいのは、「タルトタタン風リンゴのガレットセット」です。キャラメリゼのほろ苦さと、とろけるリンゴの甘みが絶妙！ 溶けたアイスと一緒に頬張れば、まるでフランスの田舎で味わうデザートのような幸福感に包まれますよ。

このボリュームとクオリティで手頃な価格なのは、「ガレットをもっと身近に感じてほしい」という店主さんの想いから。温かな接客が心地よく、つい長居したくなる空間でした。これからますます注目が集まるであろう、今一番お気に入りのお店です。今のうちにぜひ訪れてみてくださいね。

（ライター・畠美奈子）

●SHOP INFO

店名：loudia

住：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6

営：10：00～17：00

休：木曜、第2第4水曜

https://www.instagram.com/loudia2116/