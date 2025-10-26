『今夜のべらぼう』城中では定信が祝いの場で…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第41回「歌麿筆美人大首絵」が、26日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、身上半減の刑を受けた蔦重（横浜流星）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎）の面倒をみて欲しいと託される。蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になり…。蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう…。
今回は、蔦重（横浜流星）が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、つよ（高岡早紀）の身体に異変が起きる。一方、城中では家斉（城桧吏）の嫡男・竹千代が誕生。定信（井上祐貴）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済（生田斗真）は動揺するが…。
