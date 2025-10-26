俳優ムロツヨシ（49）が25日、X（旧ツイッター）を更新。過去に出演したドラマ『勇者ヨシヒコ』（テレビ東京系）シリーズをめぐる20代女性の言葉に喜びを示した。

ムロが前日の夜、あるビストロにいたところ、「お店の娘さん（22歳のパティシエさん）」が友人と一緒にあいさつしにきたという。「お友達が勇者ヨシヒコを観たことがないと話されると、娘さんが『え！観てないの？観なきゃだめだよ！あのね、』その後、娘さんが発した一言に驚く『勇者ヨシヒコは義務教育だよ』初めて聞くワードに嬉し大笑いした」とやりとりの内容を明かして、「この子は日本一のスイーツを作ると確信した、そんな昨日の最高なる夜」と喜びをにじませた。

なお、12月19日公開の映画『新解釈・幕末伝』は、福田雄一監督がメガホンを取り、ムロと佐藤二朗がダブル主演する『勇者ヨシヒコ』でおなじみの面々による作品だ。ムロが“娘さん”に同映画について伝えたところ、「知ってます。映画館で予告編を観る限り…義務教育です」と返されたそう。自身が『勇者ヨシヒコ』で演じた魔法使いメレブ風に「俺はこの娘さんにスイーツという呪文を授けた」とちゃめっ気たっぷりにつづっている。