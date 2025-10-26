WEST.中間淳太、異世界コントに挑戦 新番組『コント･デ･ンガナ』初回ゲストで「本気さに注目してほしいです！」【コメントあり】
7人組グループ・WEST.の中間淳太が、27日に放送開始となる関西発ユニットコント番組『コント･デ･ンガナ』（全9回／深24：00）初回ゲストに登場する。
【別カット】WEST.中間淳太、異世界コントのシーン
「キングオブコント2025」（TBS系）王者のロングコートダディを筆頭に、今年7月に開催された「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流 NO.1 決定戦 2025」（日本テレビ・読売テレビ系）優勝のニッポンの社長、3位のセルライトスパ、そして「キングオブコント」決勝に2度進出している蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げる。
中間が挑戦したのは異世界もののコント。勇者（中間）、魔法使い（ロングコートダディ・堂前透）、武闘家（セルライトスパ・大須賀健剛）が、魔王（ロングコートダディ・兎）と激しい戦いを繰り広げる。戦いの中でダメージを受けた3人が回復薬でHP回復を試みるも、まさかの落とし穴で大ピンチに。3人を相手に杖１本で戦う兎の堂々たる魔王ぶりや、中間が体を張ったクライマックスが見どころとなる。
■WEST.中間淳太、コメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
ロングコートダディさんとは、まさかこんなタイミングでお会いできる、しかも一緒にコントができるなんて思ってもみなかったので、王者の足を引っ張ってしまわないかと最初は緊張していました。ただ、お会いしてみると皆さん本当に優しくて。「この表現はこういう風にしよう」と兎さんが教えてくださったり、堂前さんと大須賀さんが僕のターンを盛り上げてくださったりと、沢山助けていただきました。すごく楽しかった！！
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
これはもう、コントというよりもドキュメンタリーですね(笑)。コントをやっているはずが、心の底から「やばい！このままじゃ魔王に倒される！」という気持ちになってくるんです。本当に汗かきながら、自分の身だしなみなんて気にせず振り切ってやったので、その本気さに注目してほしいです！
