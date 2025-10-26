元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「休日に#エリザベートを観劇してきました 同期のまおちゃんのお誘いで実現した、念願の舞台 しかもとても素敵なお席でたっぷり世界に浸ってきました！」と、同じお天気キャスターの松本真央（25）とミュージカルに出かけたことを報告した。

首前に大きなリボンのついた白いシャツに、薄いベージュのコート姿を披露。「あっという間の夢のような時間でしたが、どの場面も印象的で心に深く残っています。帰り道もエリザの音楽を聴きながら余韻にひたる時間が幸せでした…鏡の間での明日海さんシシィの圧倒的な輝きが本当に眩しかったです」とつづった。

また、別の投稿では水色のワンピース姿でのウインクショットや、白のニット姿で美容院などに出かけた写真なども公開した。

ファンやフォロワーからも「超美人さん」「最高最強に可愛い」「癒し系」「あざと可愛い」「女子力さらにパワーアップ」「お洒落なコーデ」「世界一ウインク上手」などのコメントが寄せられた。

田辺は、東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。21年には進学した日大の「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞などを3つの賞を受賞し「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理。趣味は神社巡り、筋トレなど。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。