元HKT48のタレント村重杏奈（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。“ギャルファッション”を投稿した。

同日に行った「ViVi12月号特別版」の表紙記念会見で着用した黒のジャケット、黒の超ミニスカートに白のロングブーツ姿で「春頃写真集出す事になりました！村重です」発表し、イスに座って足を組む写真などを更新。「ギャルだね おちり」と尻が見えてしまいそうなショットをアップし、「今日は特別ギャルDAY！！！やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい ViViお渡し会ありがとうございました！！アイドル時代はかっそかっそレーンでファンの方が走って列を途切らせないようにしてくれてたんですけど 本日3時間半！一度も列が途切れる事なくお渡し会を終えました 昔からいるファンの方『しげちゃん人が沢山いるね』と泣いてくれた しげも嬉しい 今日は皆さんに会えて本当に嬉しかった！！！ありがとうー！！！」と感謝の気持ちを記した。さらに「しげ！！今日ビール飲むから！！！」と続けた。

また、別の投稿では胸元を大胆に露出したデニム生地のビキニ水着風トップスにキラキラと輝く宝飾が散りばめられた上着を羽織ったカットもアップした。

ファンやフォロワーからも「セクシーで綺麗過ぎます」「カワセクシー」「めっちゃ色っぽい」「おきれいな御御足」「あら美脚」「ちょいお尻見えてセクシーだよっ」「キワドイデスネ」「マシュマロbody」「ナイスおっパイ」「ドラフト1位です」などのコメントが寄せられた。

村重は山口・和木町出身。11年に13歳でHKT48のオーディションに合格して1期生となった。14年からはNMB48との兼任。21年12月の劇場公演でHKT48を卒業した。22年に初写真集「びびぐら村重杏奈」を発売。24年からはインナーウエアブランド「VIAGE（ヴィアージュ）」と共同開発した新ブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」を立ち上げ、ファンからは「おっぱい先生」と称されてランジェリーのプロデュースやバストケアの活動にも尽力している。今年1月公開の映画「悪鬼のウイルス」で初主演した。父は日本人で母はロシア出身。三姉妹の長女で、妹マリア、エリカも芸能界で活動中だ。