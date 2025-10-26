あわや大惨事…ガソリンスタンド近くで大型トラック“横転”　荷台に“数トンの大理石”重すぎてハンドル取られたか　トルコ

トルコで濡れた路面で大型トラックがスリップし、事故を起こす瞬間がカメラに捉えられた。現場は片側1車線の直線道路で、近くにはガソリンスタンドもあり、一歩間違えれば大惨事になりかねなかった。荷台に積まれた巨大な石の重みによって走行中にバランスを崩したとみられる。

濡れた路面で制御不能のトラック

トルコで撮影されたのは、濡れた路面で大型トラックがスリップする事故の瞬間だ。事故現場には、人々が慌てて駆け寄っていた。

真横にはガソリンスタンドがあり、ひとつ間違えれば大惨事になる危険な状況だった。いったい何があったのか。

現場は見通しの良い片側1車線の直線道路だった。当初、手前から走ってきたのが事故を起こした大型トラックだ。

前の車を追い越そうとしたのか、対向車線へとはみ出した次の瞬間、トラックがバランスを崩した。なんとか体勢を立て直そうとハンドルを切ったが、今度は右にスリップし、なす術なく道路脇に突っ込んだ。

原因は荷台の巨大な石…バランス崩したか

当時、路面が濡れていたとはいえ、なぜこれほどまでにハンドルを取られてしまったのか。その理由は、荷台に積まれていた巨大な石の塊にあった。

トラックは数tもの大理石などを積んで走っていたことから、体勢が崩れた後、すぐにはバランスを取り戻せなかったものとみられる。

濡れた路面での走行には十分な注意が必要だと、改めて感じさせる光景だった。幸いにも、この事故によるけが人はいなかった。

（「イット！」 10月23日放送より）