レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影ショットを投稿した。

ロングヘアをなびかせ、体にフィットしたボディーライン際立つ黒のミニワンピースに、黒のハイヒールロングブーツショットを公開。ボタンを外し、胸元を露出したカットもアップした。工事現場などのフェンスにもたれかかったり、道のガードレールに座ったり…。さまざまな表情も見せた。

また、別の投稿では「撮影データ」と題し、黒のトップスのデニムコーデもアップした。

ファンやフォロワーからも「大人かわいい」「ちょーキレイ」「目線が素敵です」「ロングブーツ最高」「脚の綺麗さが際立ってます」「たまらないです」「セクシーで素敵」「美しく魅力的」「エレガント」「メロメロ」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。