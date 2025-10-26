16日に米ニューヨークで亡くなった米ロックバンドKISSの創設メンバーであるギタリストのエース・フレーリーさんの葬儀がこのほど行われ、ジーン・シモンズ（76）、ポール・スタンレー（73）、ピーター・クリス（79）の3人が顔を合わせ、オリジナルメンバーが約11年ぶりに再集結した。創設メンバーがそろうのは、2014年に行われたロックの殿堂入り式典以来となった。

バンドの長年の友人である音楽史家でラジオパーソナリティーのエディ・トランク氏が22日、自身のインスタグラムに「ポール・“エース”・D・フレーリーをしのんで 1951年4月27日〜2025年10月16日」と書かれた追悼カードの写真を投稿し、ニューヨーク市ブロンクスで行われた葬儀に参列したことを報告。「ロック界のアイコンであり、長年の友人に別れ告げるのは本当に感情的な数日間でした」とつづり、小規模な葬儀にはオリジナルメンバー3人を含む家族や親しい友人数名が参列したことを明かした。

トランク氏は、現時点で発表できることはないとしつつも、追悼公演やファンによるお別れ会を開催することを家族が許可してくれたともつづっている。

フレーリーさんは亡くなる1カ月前に自宅で転倒し、脳出血と診断されて生命維持装置につながれていたと報じられていた。正確な死因はまだ特定されておらず、現在は薬物検査が行われており、その結果の発表を待っているところだと伝えられている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）