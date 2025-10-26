赤ちゃんはまだ自由に動きまわれないので一緒に遊ぶには早いのに、ワンコはどうしても遊びたいようで…？ワンコが赤ちゃんを一生懸命遊びに誘う様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破。「微笑ましい」「幸せな光景」といった声が寄せられています。

【動画：どうしても赤ちゃんと一緒に遊びたい犬→おもちゃを持ってきて…『一生懸命で健気な光景』】

毎日赤ちゃんを遊びに誘い続けるワンコ

Instagramアカウント「mame_taro_bcl」に投稿されたのは、ボーダーコリーの「まめ」君と赤ちゃんの微笑ましい日常です。一緒に暮らし始めた頃は赤ちゃんを怖がっていたというまめ君ですが、数ヶ月経つと慣れてきて毎日遊びに誘うようになったそう。

この日もまめ君はおもちゃをくわえて、床に腹ばいになっている赤ちゃんのもとへ。そして赤ちゃんのお手々の上に「どうぞ」とおもちゃを乗せて、「ぼくのおもちゃで一緒に遊ぶ？」とお誘いしたとか。赤ちゃんの前に伏せて目線を合わせてくれているところに、まめ君の優しさを感じてほっこりします。

一生懸命な姿が可愛すぎる

赤ちゃんはまだあまり動けないので、まめ君に遊びに誘われてもキョトンとするばかり。それでもまめ君は、諦めずに赤ちゃんを誘い続けます。別の日には、赤ちゃんのおもちゃを鼻先でツンツンした後に、「おチビちゃんのおもちゃで遊ぶ？」と聞くように赤ちゃんのお顔をペロペロ。

その後も赤ちゃんのそばではしゃぎ回ったり、赤ちゃんをじっと見つめながらお手々やしっぽをパタパタさせたりして、「追いかけっこする！？」「ねえ、遊ぼうよ！」とアピール。テンションが上がりすぎて、そばで見守っていたママさんに激突してしまう場面も。一生懸命な姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

やっと遊べたことが嬉しくて笑顔に！

また別の日、赤ちゃんはうつ伏せの状態で両手を広げて、ひとりで飛行機ごっこをして遊んでいました。するとまめ君が「遊ぶ！？」と嬉しそうに寄ってきたとか。

そして赤ちゃん用のおもちゃの匂いをクンクンと嗅いで、「これなら遊べる？」とお目目を輝かせるまめ君。赤ちゃんもおもちゃを手に取って、2人はしばらく一緒に遊んでいたそうです。

まめ君は「やっと一緒に遊べた！」と喜んで、愛くるしい笑顔を見せてくれたとのこと。赤ちゃんがもう少し成長して、まめ君と本格的に遊べるようになる日が楽しみですね！

この投稿には「２人とも可愛い！」「優しいお兄ちゃん」「最高の遊び相手ですね」「全てが尊すぎます」といったコメントが寄せられています。

まめ君の可愛い姿や、赤ちゃんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mame_taro_bcl」をチェックしてくださいね。

