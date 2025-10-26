

ルッキズムの価値観が支配的な職場で、心身ともに疲弊してしまった女性のエピソードを紹介します（写真：mapo／PIXTA）

メンタルヘルスの専門家として、行政機関や民間企業で多くの人の相談を聴き、カウンセリングを行う心理学者、舟木彩乃氏によると、相談内容の9割は人間関係に関するものだといいます。厚生労働省の調査でも、働く人が感じる強いストレスの原因の多くは「職場の人間関係」です。上司、部下、同僚──どの職場にも必ず「あなたを憂鬱にする人」が存在します。

その心理的背景を理解し、自分を守るスキルを身につけることこそ、快適に働き続けるための第一歩です。本稿では、舟木氏の新刊『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から、具体的な事例を一部抜粋・転載して紹介します。

容姿を話題にすることがハラスメントになる場合もありますが、ルッキズム（容姿を重視し、外見によって差別すること）という価値観に重きが置かれる職場は存在します。

“美”の基準は、会社やコミュニティによって違うとしても、そこで評価され影響力を持っている社員は、“美”の基準に近い人の場合が多いでしょう。そのような職場のコミュニティは、個人の意見よりも集団の価値観に従うことを求める傾向があります。

先輩は「プロのモデル」のような人

今回のケースは、「うちの職場は美しい人だけを受け入れるべきだ」という価値観を持つ先輩と一緒に働くことになり、過度のプレッシャーから心身ともに疲弊していった女性の話です。

美しさを強要する側とされる側の心理的な背景、対応方法などを紹介します。

岡野さん（仮名、女性20代）は、学生時代から憧れていた化粧品会社へ入社し、百貨店内にある売り場のコスメブランドコーナーで美容部員として働いていました。

彼女の配属先の売り場は、全国に店舗がある有名百貨店の本店で、美容部員にとって“花形”とされているところです。岡野さんの同期40人中、花形売り場への配属は岡野さんだけで、配属先を聞いたときは舞い上がるような気持ちになったそうです。

岡野さんの配属先の売り場では、自社コスメを使ってメイクすることが推奨され、コスメブランドの制服着用で接客することが義務づけられています。

この百貨店の売り場の制服は、ハイブランド設定にしてあることから、同じ会社であっても特別仕様の制服になっていて、社内でこの制服を着用できること自体がステータスとされていました。

制服は有名ブランドが手がけただけあって、洗練されたデザインでメディアでも取り上げられたことがあるほどです。岡野さんは、配属が内定してからこの制服を着ることを楽しみにしていました。

岡野さんたち新入社員は、本配属前に本社で研修を受けます。その研修の一コマを講師として担当していたのは、岡野さんの配属先の先輩Jさん（女性20代）でした。

彼女は、美人美容部員として雑誌で取り上げられたことがあり、インフルエンサーとしても活躍しています。Jさんが講師を担当するコマは、全国の売り場から入社3年目以内の優秀な社員（売上げや評判など）が選ばれて研修講師を務めることになっていて、入社してから今までを振り返って、この職場で得られた経験などを新人に講演することになっていました。

岡野さんから見たJさんは、プロのモデルのように美しく、話し方なども洗練されていて、一気に憧れの先輩となりました。一方で、こんな才色兼備の女性がいる売り場にどうして自分が選ばれたのだろう、とも思ったそうです。

岡野さんは、配属前にこの売り場に見学に行ったことがありますが、そこにいる15名ほどの女性スタッフは、Jさん以外も全員がとても容姿端麗で驚きました。岡野さんは、周囲から容姿をほめられることもありますが、同期と比較して飛び抜けて美人というわけではありません。

そのため、今回の配属は嬉しい反面、不安な気持ちも入り混じっていたということです。

楽しみにしていた制服を手配されるも…

研修後、Jさんは「これから私たちの売り場に来る岡野さんだよね？ よろしくね」と優しく声をかけてくれ、岡野さんはとてもうれしく思いました。それから、Jさんのほうで岡野さんの制服の手配をするからと、早くも制服の説明をしてくれたのです。

制服のサイズは、SSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズの4種類となっていました。9号サイズを買うことが多い岡野さんが「じゃあ、Mサイズで……」と言うと、すかさずJさんに「うちの売り場の人は、みんなSSかSですよ。私は余裕をもってS。だから岡野さんもSだよね」と言われました。Jさんは笑顔でしたが、なぜか目は笑っていなかったそうです。

どう見てもJさんは、岡野さんよりかなり細めの体型です。なので、岡野さんは、制服がキツくて入らなかったらどうしようという不安な気持ちになりました。

Jさんは岡野さんの不安を察したのか、さらに笑顔をつくって、制服は一般的なサイズよりも少し大きめに作られていると付け加えてくれました。岡野さんは、Jさんから暗に「この特別な売り場に、Mサイズを着用する人が配属されるはずがない」と言われているような気がして、Sサイズを手配してもらうことにしたそうです。

それを聞いたJさんは、「岡野さん、この制服、絶対に似合うと思う。楽しみだね！」とうれしそうに言ってくれました。このとき岡野さんは、とにかくダイエットしなければ……と真剣に思ってしまったのです。

ひと通り新人研修なども終わり、岡野さんたち新人の、それぞれの配属先での仕事が始まりました。岡野さんが売り場に行くと、上司（女性30代）とJさんが笑顔で出迎えてくれたので、少し緊張がやわらいだのを覚えています。

Jさんが注文してくれたSサイズの制服を渡され、さっそく着てみると、袖やウエスト部分に圧迫感があり、キツイ感じがしました。

彼女は身長158センチ、体重50キロ、BMIは20なので、普通体重（BMI：18.5〜25）になります。やはりMサイズにするべきだったかな……と少し後悔しました。

制服姿となって、あらためて上司やJさんのところへ行くと、上司から「似合ってますね！ これから頑張りましょう」と言われ、Jさんからは「やっぱりSサイズでピッタリだったでしょう！」と言われました。やはり自分1人だけMサイズだとは言えない雰囲気を悟った岡野さんは、愛想笑いをして「ありがとうございます！」と返事をしたそうです。

“美”に対する過度のプレッシャー

岡野さんは配属されてすぐに、想像以上にこの売り場の美容部員の美意識が高く、ここに配属されていることにプライドを持っていることを思い知らされます。

ロッカールームではいつも、Jさんを中心に美容関係の情報や、他社売り場の美容部員のうわさ話が飛び交っていました。美容に関しては、新発売の基礎化粧品やメイク用品のことはもちろん、マツエク（まつ毛エクステのこと）や美容整形まで、さまざまな話が出てきました。

また、他社売り場の美容部員やシフトに入っていない同僚のことを、「あのメイクはないよね」などと笑ったりして、容姿をイジるような冗談もあったようです。

岡野さんは、シフトに入っていない日は、自分も何を言われているかわからないと思って、苦しくなりました。ここに配属されている人たちは皆、自分の容姿にすごく自信があるのだろうと思ったそうです。

配属されて間もない岡野さんは、このような雑談のなかで、先輩方から美容についてのアドバイスをたくさんもらいました。特にJさんは、メイクに絶対的なこだわりと自信を持っています。

岡野さんのメイクはブランド寄りにするほうがいいと、もっと自社製品を使ってメイクをするよう購入を勧められました。

自社のブランドは、透明感がある肌を持った、まつ毛が長い海外のお人形のようなイメージがあります。Jさんから、そのイメージに近づけるような基礎化粧品やファンデーションなどを説明され、まつ毛はエクステかパーマをかけたほうがいいというアドバイスも受けました。

もちろん自社製品に関しては、多少の社員割引はあります。しかし、もともとハイブランドであるため、新人の給与でいくつも購入するのはキツかったそうです。

それでも、Jさんのアドバイスを無視するわけにはいかず、できる限り購入して、Jさんの機嫌を損ねないようにしていました。

ロッカールームは、美容部員の休憩場所も兼ねていたため、岡野さんはJさんと一緒にいると、また何か勧められると思って、その頃には次第に気が重くなっていたようです。

体型への不安から「ダイエット」

そして、なにより岡野さんが避けたい話題が体型の話でした。

周りの同僚は、いつも「少し太ったかも」「昨日、食べ過ぎちゃった」などと体型の悩みを話していますが、岡野さんから見れば、みんな彼女よりも痩せていて、SSサイズやSサイズの制服を余裕で着用できています。

そのため岡野さんは、Sサイズの制服がキツイことを誰にも相談できず、ダイエットするしかないと思いました。

岡野さんのダイエット方法は、とにかく炭水化物を摂らないことでした。朝食抜き、昼はバナナ1本、夜は野菜サラダというメニューを2カ月続けたところ、体重が5キロ近く減り、Sサイズの制服も着られるようになったそうです。

ダイエットに成功してやせた岡野さんは、Jさんや同僚から「最近、やせてキレイになったね」などとほめられることが多くなりました。うれしくなった彼女は、さらに厳しい食事制限を加え続けていったようです。

しかし、ダイエット開始から4カ月が過ぎた頃、エネルギー不足を感じ、体力的に仕事がきつくなってきました。そして、ストレスや今までの反動から“とにかく食べたい”という衝動に駆られるようになり、コンビニの揚げ物やカップラーメン、菓子パン、チョコレートなどを一気に食べるという過食行為をするようになりました。

たくさん食べた後は、「ニキビができてしまう」とか「太ったら自分だけ制服のサイズがMになってしまう」という“恐怖感”と食べることを止められない“罪悪感”にさいなまれ、意図的に嘔吐（おうと）したり下剤を使ったりするようになりました。

大量に食べた後などは、意図的な嘔吐や下剤使用を1日3回以上の頻度で行ったため、体重はさらに減少して不健康な体型になり、体力や判断力がみるみる下がっていくのが自分でもわかったそうです。

健康状態の悪化から、見るからに肌艶（はだつや）がなくなり、それまで以上にJさんから自社ブランドの購入を勧められました。しかし、金銭的に余裕がなく、すでに購入は難しくなっていました。

岡野さんは、次第に朝も起きられなくなり、遅刻や欠勤が続き、仕事上のミスが増えて自信も喪失し、抑うつ状態に陥っていくという悪循環に陥っていたようです。

上司が岡野さんのそんな状態に気づき、筆者は上司（会社）を通して、岡野さんと面談をすることになりました。

岡野さんは、筆者が面談をしたときには、すでに摂食障害が疑われる状態でした。

摂食障害は、極端な食事制限やむちゃ食いエピソード（短時間に大量の食べ物を摂取する）を繰り返し、その罪悪感から体重の増加を防ぐための代償行動（自己誘発性嘔吐や下剤の乱用、過剰な運動など）を繰り返す「神経性過食症」が代表的です。

摂食障害発症の原因として、仕事や対人関係などのストレスが挙げられています。岡野さんの場合は、ここにルッキズムの問題が加わります。

ルッキズムが生じやすくなる状況のひとつに、「もっと美しくないと受け入れてもらえないのではないか」などの関係不安を感じる環境があります。岡野さんは、特にJさんに対して大きな関係不安を感じ、彼女に受け入れてもらえなければ終わりだと思っていたようです。

関係不安は、自分が相手から評価を受ける立場であるという状況で、生じやすいものとなります。

Jさんの言動の背景にあるものについても考察したいと思います。

外見至上主義の職場では、Jさんのような人が権力を持つであろうことは、容易に想像できます。このような人と働くことになった場合、最初は憧れなどから一緒に働けることを光栄に思う人もいるでしょう。

岡野さんもまた、新人研修で颯爽と講師をしているJさんの姿を見たとき、自分はこの人と同じ職場で働ける「あっち側」（ハイブランド）の人間になるのだと誇らしい気持ちになりました。

外見至上主義の人の価値観とは

Jさんには、おそらく次のような価値観があったと考えられます。



●理想的な社会的ステータスの維持

Jさんたちの売り場は、職場内外から「美しい美容部員だけがいる売り場」と認識されることで、評価や価値が向上することが暗黙の了解になっています。

特にJさんは、ステータスが高いとされる売り場の中心的な美容部員としてのプライドを持っていて、岡野さんに対する数々のアドバイスからも、この売り場のステータスを下げる人は許せないという思いがありそうです。

●美醜に対する固定観念

組織側の課題でもありますが、岡野さんの職場は、「美しい外見＝仕事ができる人」という固定観念が根づいている印象があります。

Jさんは、この職場において魅力的とされる外見の基準を“美の正解”と思っており、これに合わない人には無理をしてでも合わせてもらうことで、理想的な売り場を維持しようとしているのでしょう。

不安な顔をする岡野さんにSサイズの制服を勧めたことも、彼女を陥れることが目的ではなく、Jさんの固定観念や売り場のステータスを維持するという彼女なりの正義だったと考えられます。

Jさんのような固定観念が強い人と働くことになった場合、ある程度はマイペースを貫くことが必要です。

自分の中で、できること・できないことの境界を決めて、できる範囲を超えた要求（高級化粧品の購入など）をされた場合は、断る勇気が必要になります。特に岡野さんの場合、新人であり金銭的にも余裕がない状態で高価な化粧品を買わなければならないことも、ストレスとなっていました。

もし、直接Jさんに断ることが難しい場合は、上司などにも相談するべきだったでしょう。

また、Jさんのような人の被害を受けやすい人の特徴として、実はJさんと似たような傾向を持っている人が挙げられます。

Jさんは、自分たちの信じる美の基準について「すべて受け入れるか、まったく受け入れないかのどちらかしかない」という考えを持っています。岡野さんもまた、真面目で「全か無か思考」（認知の歪みのひとつであり、白黒はっきりさせようとする傾向）の思考パターンの持ち主です。

岡野さんの「全か無か思考」は、Jさんに嫌われたらおしまいだという考えや摂食障害になるほどのダイエットにも表れています。

筆者は、岡野さんは心身ともに出勤できる状態ではないと考え、至急、産業医面談と同時に心療内科を受診するよう勧めました。岡野さんが職場の産業医に相談したところ、胃腸科や精神科のある総合病院を紹介されたそうです。

受診先では、「神経性過食症」と「抑うつ状態」と診断されました。それで岡野さんはいったん休職し、しばらく実家に戻りました。

彼女は休職中、規則正しい食生活をしていくうちに“ありのままの美しさ”とはなにかを深く考え、栄養学や心理学に興味を持ちはじめたそうです。そのうち、「もっと勉強して自分の能力を活かせるような仕事に就きたい」と考えるようになり、大学院への進学を決めて化粧品会社を退職しました。

ルッキズムが強い環境で陥る問題

岡野さんの職場のようなルッキズムが強い環境では、外見に自信がない人は、自己肯定感が低くなることが多く、心理的なストレスを抱えやすくなります。たとえ、客観的に美しくても、人と比べてしまうことがクセになっていると「もっと美しくなりたい……」とキリがなくなっていきます。





さらには、そのような職場のコミュニティは、個人の意見よりも集団のルールや価値観に従うことを求めがちです。

「美しい人だけを受け入れる」という価値観が強い場合、「美しくなければ認められない」というプレッシャーが過度な美容意識につながり、異常なダイエットや整形手術の増加などにつながることがあります。

“美しさ”が評価される職場では、メンバーの美意識が高くなります。身近な同性である同僚と自分を比較してしまうのは、自然な流れかもしれません。

しかし、そのことばかりを気にしてしまい、体型のイメージや体重の増減と自分の価値を結びつけるのは、不健康な思考です。

フランスやイタリアなどではモデルのやせすぎを規制しています。日本でも厚生労働省の注意喚起などにより、職場が女性の体型に対して偏った価値観を持たないよう、健康と美に関する研修を取り入れる動きも始まっています。

（舟木 彩乃 ： 心理学者、公認心理師、精神保健福祉士、官公庁カウンセラー）