後半ATに追いついたリトルなでしこ、U−17女子W杯でグループ首位通過！
U−17日本女子代表（リトルなでしこ）が、FIFA U−17女子ワールドカップモロッコ2025・グループステージで首位突破を果たした。
モロッコで開催されているU−17女子W杯に臨んでいるリトルなでしこはグループFに入り、初戦はU−17ニュージーランド女子代表に3−0で白星スタートを果たすと、第2節ではU−17ザンビア女子代表に2−0で勝利して2連勝を収め、グループステージ突破を決めていた。
そんななか、25日（日本時間26日）に第3節でリトルなでしこは、同じく2連勝を飾っていたU−17パラグアイ女子代表と対戦。62分にミドルシュートから先制点を許したものの、90＋5分に相手のハンドからPKを獲得すると、これを福島望愛が決めて同点に追いつき、1−1で試合が終了した。
この結果、2勝1分けでグループステージを終えたリトルなでしこは、勝ち点「7」でU−17パラグアイ女子代表と並んだものの、得失点差でグループステージ首位突破を果たした。
ラウンド16となる次戦、リトルなでしこは29日（日本時間30日4時キックオフ）にグループEを2位通過となったU−17コロンビア女子代表と対戦する。
