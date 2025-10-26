¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×ÀÖ¥³¡¼¥È¥³¥¹¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×Âè6Àï²¬»³Âç²ñ¡×¤Ç¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖSUPERÂÑµ×¡¡²¬»³Àï¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀÖ¥³¡¼¥È¥³¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ÖD'station Racing¡×¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤À¤¬¡¢¶ß¸µ¤ÈÂµÉôÊ¬¤Ë²¹¤«¤¤ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½©Åß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¼«»£¤ê¥¢¥Ã¥×Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¡ÖÀÖ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÖÇµ°á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¡ÖBeauty Model Contest¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤È´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤·¤ã¤ó¡×¡Ö¤Î¤¤¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£