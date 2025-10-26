クリスチャン ルブタンのウィンターコレクション「Miss Z Booty」♡

クリスチャン ルブタンの2025年ウィンターコレクションに新たに登場した「Miss Z Booty」は、エレガントでモダンなショートブーツ。レオパード、ブラウン、ブラックの3色展開で、素材の違いが生み出す魅力を堪能できます。ポニーベンガリ、ヴォーベロア、カーフといった高品質な素材が使用され、クラシックでありながらも現代的なエッジを効かせたデザインが特徴です。どの角度から見ても美しい一足です。

新作「Miss Z Booty」ショートブーツ、素材とデザインにこだわり

Brown（レオパード）

価格：240,900円（レオパード）/ 218,900円（ブラック・ブラウン）

Cafe（ブラウン）

Black（ブラック）

2025年ウィンターコレクションに登場した「Miss Z Booty」は、エレガンスとモダンなエッジが融合したショートブーツです。

ポニーベンガリ、ヴォーベロア、カーフの3つの素材が使用され、それぞれが異なる表情を持っています。

ヒールは太めの根元から上部にかけてスリムになり、視覚的に足長効果を引き立て、レッドソールの魅力を際立たせます。どの角度から見ても美しく、細部にまでこだわり抜かれた一足です。

新作「Miss Z」パンプスとウィンターコレクションの注目カラー

Amara（アマラ）

価格：148,500円

Pearl（パール）

「Miss Z Booty」とともに注目したいのは、「Miss Z」パンプスの新作です。長めのポインテッドトゥと美しいデコルテラインで、クラシックな優雅さを残しつつ、現代的でシャープな印象に進化しました。

また、新カラー「Amara」は深みのあるバーガンディが特徴で、鮮やかなルビーレッドとのコントラストが力強さとフレッシュさを兼ね備えた絶妙なバランスを生み出します。

シーズンのトレンドカラーとして、これからの冬にぴったりのカラーです。

クリスチャン ルブタンのエレガンスで冬の装いをアップデート

2025年ウィンターコレクションで登場した「Miss Z Booty」は、クラシックなフォルムに現代的なエッジを加えたエレガントなショートブーツです。

ポニーベンガリやヴォーベロアなど、異なる素材による風合いが魅力的で、どの角度から見ても美しく、レッドソールの個性が際立ちます。

また、「Miss Z」パンプスの新作やシーズン限定カラー「Amara」も注目で、洗練された冬の装いにぴったり！