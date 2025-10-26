¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±º¸ÏÓ¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡µð¿Í¤Î°õ¾Ý¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡Ä¿ô´ñ¤ÊàÅê¼ê·ÐÎòá
¡¡µð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±º¸ÏÓ¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ÏºòÇ¯½©¤ÎàÀèÈ¯Å¾¸þá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ£±°Ì»ØÌ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÀèÈ¯¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÇËÍ¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òËá¤¤¤Æ¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥×¥íÌîµå¡ÊÃæ·Ñ¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Êµð¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤ÎÅê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÝ´Ý¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµåÎò¤ò¸«¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¶£¹¥¥í¤È·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÝ´Ý¤Ï¹Åç¡¦¿òÆÁ¹â»þÂå¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤â¤Ê¤¤£³ÈÖ¼êÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤â¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¤È¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¤ÎØæÉðÆÆÎÉ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÊÏ©ÌÌÃÌ¤Ç¤â¡ØÌîµå¤ò¤ä¤é¤º¤ËÉáÄÌ¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¾ëÀ¾Âç³Ø¤«¤éÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¹â¹»¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÃÝ´Ý¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤¬¤³¤ì¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç¿Ê³Ø¸å¡¢¼óÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¼ç¤ËÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££´Ç¯½Õ¤Ë£²Éô½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£±£³µ¨¤Ö¤ê¤Î£±Éô¤Ë¾º³Ê¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¤ÏÃÝ´Ý¤â£±Éô¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££³¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºíµÜÀ½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¸å£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£´Ç¯½©¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÙ¿È¤ÎÃÝ´Ý¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø»þÂå¤À¤¬¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤é¤³¤³¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Ç°ìÈÖ¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÝ´Ý¡£È¨Ìî°ìÃË´ÆÆÄ¤â¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¸µ¡¹¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë²Öºé¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀèÈ¯Å¾¸þ¹ß¸å¡¢£±Ç¯Â¤é¤º¤Çµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÝ´Ý¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¥×¥í¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£µîÇ¯¤Î½©¤«¤éÀèÈ¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤êÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¶¯¤¤¡×
¡¡¹â¹»»þÂå£³ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µð¿Í¤Ç»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£