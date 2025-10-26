◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、初回を無失点で立ち上がった。

まだマウンドに上がる前、初回の自軍の攻撃中からベンチでノートに何かを書き込んでいた右腕。女房役のスミスの先制タイムリーでいきなり１点の援護をもらったが、１番スプリンガーに９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球を左翼線への二塁打とされると、２番ルークスには初球を左前打とされて無死一、三塁のピンチを招いた。しかし、３番ゲレロはスプリット４連投からのカーブで空振り三振、４番カークを一直に打ち取って２死とし、最後は５番バーショをカーブで見逃し三振に斬った。第１戦で１１得点の強力打線に得点を許さなかった。

渡米２年目の今季は開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップとエースの働きを見せた。開幕からチームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では９回２死まで無安打無得点の快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達した。

ポストシーズン（ＰＳ）に入っても安定感は変わらず、リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦では先頭打者弾を浴びながら９回３安打１失点でメジャー初の完投勝利。日本人選手ではＰＳ史上初の快挙を成し遂げた。前日２４日（同２５日）のＷＳ第１戦でスネルが６回途中５失点で黒星。逆転でのＷＳ制覇率が１９・３％と激減する連敗スタート阻止に向けて山本への期待も高まる中、「とにかくいつも通りのピッチングができたらいいなと思ってます」とマウンドに上がった。

今季のＰＳはこの日まで３試合で２勝１敗、防御率１・８３となっていた。新人として臨んだ昨年のＰＳではヤンキース相手にＷＳ初登板。今年と同じ第２戦に先発し、７回途中１安打１失点で白星をマークしていた。