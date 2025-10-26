¶¶²¼Å°»á¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·üÇ°¡Ö¹â»ÔÀ¯¼£¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ùÊâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¨¤¤·ù¤¬¤ë¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤ÎÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍ¢Æþ¤òÆüËÜ¤âÄä»ß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ø¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÎã³°Åª¤Ë±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¤Ï»ß¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾õ¤Ç¤âÍ¢ÆþÀè¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ËÂ³¤¯¡¢3ÈÖÌÜ¤¬¥í¥·¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ï¥ê¥ó2¤È¤¤¤¦¥¬¥¹ÅÄ¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤â¶á¤¯¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤âÄã¤¯¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤ì¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤ä¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ±Ñ·ÉÀ¯Ä´²ñÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ºÛ¤ò¸ú²Ì¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÂÄê¶¡µë¡¢°Â²Á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÂÇÜÁíÍý¤Îº¢¤«¤é¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤â¸«¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÅöÌÌ¤³¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã³°¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢Ã±¤Ë±¿¤Ö¤È¤¤ÎÃÍÃÊ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë·üÇ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÂÁ´À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Îã³°¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶Ú¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤³¤³¤½¹â»ÔÀ¯¼£¡¢¿·À¯¼£¤Î·üÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ò·³»öÅª¤Ë·ÐºÑÅª¤ËÃ¡¤ÄÙ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À¯¼£Åª¤Ë¾ùÊâ¤·¤Æ¤Ç¤âÀ¯¼£Åª²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸«²ò¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¹â»ÔÀ¯¼£¡¢°Ý¿·À¯¼£¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ùÊâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¨¤¤·ù¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·³»öÅª¤ËÃ¡¤ÄÙ¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é·ÐºÑÅª¤ËÃ¡¤ÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤ì¤³¤ì3Ç¯°Ê¾å¤â·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë¶ÉÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇLNGÍ¢Æþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Á´Á³¥í¥·¥¢¤ËÀ©ºÛ¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾ùÊâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾ùÊâ¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆËÜÅö¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ë¤¢¤Þ¤ê¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©ºÛ¡¢À©ºÛ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ±×¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌäÂê¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£