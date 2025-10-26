JAXA＝宇宙航空研究開発機構は日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機の打ち上げを実施しました。JAXAは公式ライブ配信にて、搭載されていた新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」の分離確認を発表しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：H3ロケット7号機

HTV-X1について

ロケット：H3ロケット（H3-24W）打ち上げ日時：日本時間 2025年10月26日9時00分15秒発射場：種子島宇宙センター大型ロケット発射場（日本）ペイロード：新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」

HTV-Xは2020年まで運用されていた宇宙ステーション補給機「HTV（こうのとり）」の後継機として開発された無人補給機で、主にISSへの物資輸送を行います。

打ち上げ時の質量は約16トン。貨物の搭載能力はHTVが質量4トン・容積49立方mだったのに対し、HTV-Xでは質量5.82トン・容積78立方mと1.5倍ほどに向上しています。

ISSへの物資補給ミッションにおける係留期間は最長6か月間ですが、HTV-XはISS離脱後も最長1.5年間にわたって単体で飛行が可能。物資補給を終えた後は、技術実証や実験に対応する軌道上実証プラットフォームとしてのミッションを行えるように設計されています。

HTV-X1では、与圧カーゴに窒素・酸素・水の補給タンク、二酸化炭素除去システム、宇宙食や生鮮食品、消耗品、各種実験機器などを搭載。また船外の曝露カーゴには、ISSの「きぼう」日本実験棟の船外で運用される中型曝露実験アダプタ「i-SEEP」をはじめ、超小型衛星放出システム「H-SSOD」、衛星レーザー測距（SLR）用小型リフレクター「Mt. FUJI」、展開型軽量平面アンテナ「DELIGHT」、次世代宇宙用太陽電池「SDX」を搭載しています。

このあとHTV-X1は高度約400kmまで上昇してISSとランデブーを行い、日本時間2025年10月30日0時50分頃にJAXAの油井亀美也宇宙飛行士が操作するロボットアームでキャッチされる予定です。HTV-X1のISS係留期間は最大6か月間、ISS離脱後の技術実証ミッション期間は約3か月間の予定です。

関連画像・映像

【▲ 種子島宇宙センターから打ち上げられた「H3」ロケット7号機。JAXAのライブ配信から（Credit: JAXA）】

【▲ 新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」（Credit: JAXA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部