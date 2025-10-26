キングオブコント2025王者が“高額アメリカ旅” ロングコートダディ堂前、セドナに1週間 カンテレ番組で明かす
お笑いコンビ・フットボールアワーがMCを務める、カンテレのおでかけ番組『フットマップ』（毎週土曜 後6：30 ※関西ローカル）が25日に放送され、『キングオブコント2025』王者が「高額旅」を明かした。
【写真】見分けつかない！じろう＆堂前＆林田そっくり3ショット
今回は、『キングオブコント2025』を制したロングコートダディがゲスト出演し、秋の岡山・倉敷をめぐった。
道中の車内では、フットボールアワーの後藤輝基が「忙しなって、あれやん、もうてるやろ？」と質問。しかし、ロングコートダディの堂前透は「僕はほんまにゼロですね、お金」と即答した。
仕事が増えて貯金が「たまる時期」のはずだが、堂前は「ほんまにわからないんですよ。口座に穴が空いてるとしか思えない」という。
すると、ロングコートダディ・兎が「僕ら、がっつりオフ（休み）をとるタイプ」と明かし、「この前もだから、堂前、海外行ってましたよ」と暴露。堂前はセドナに1週間旅行に行っていたという。
「めっちゃ（お金）かかるんちゃうん？」と向けられた堂前は「まあ、100（万円）…」とぶっちゃけ、「それやん！」とツッコまれていた。
番組は、TVerで見逃し配信。
