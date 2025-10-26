俳優高嶋政宏（59）が25日放送されたフジテレビ系「教えて!山レーザー」に出演。“医師が通う病院”で美人医師に消化器の定期検査を受けていることを告白した。

この日、同番組では芸能人の美容や健康に関する取り組みなどについて特集した。高嶋は毎年1回、正月明けに体が最も不摂生な状態の時期に、あえて胃と大腸の検査をしていると明かした。

高嶋は「僕が（胃と大腸検査に）行っているクリニックは、お医者さんたちに聞いたら、全員そこに行くんですよ」と話し、共演者から驚きの声が起きた。

MCの山里亮太から「お医者さんがたは、なぜそこがいい、っておっしゃってるんですか？」と聞かれると、高嶋は「凄腕なんですよ。そのクリニックの先生が。僕は胃と大腸の中をモニターを見ながら確認したいのに、（検査が）うますぎて、何にも感じないから、寝ちゃうんですよ。（検査後いつも）あ〜、今回も胃と大腸の中見られなかった…って」と説明。「しかも、（高嶋の担当医師が）むちゃくちゃ美人なんですよ。しかもそのクリニック、女子のスタッフばっかりで」と若干“脱線”気味に熱弁を続けた。

そして、その病院のヒントとして東京・西新宿エリアにあることを明かし、担当医師の名前について「まりちゃん先生」と、うれしそうに実名も告白していた。