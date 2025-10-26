timelesz猪俣、再び大胆髪色チェンジ！新たな一歩に感動のドラマ『パパと親父のウチご飯』

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

10月25日（土）に放送された第4話では、金銭トラブルを抱えていた阿久津竜也（猪俣周杜）が、新たな一歩を踏み出そうと決意。髪色を大胆に変えた姿で現れた。

【映像】阿久津竜也（猪俣周杜）が金髪から黒髪へ

◆千石が言う『逃げるな』の優しい意味

第4話では、阿久津が再び千石の接骨院で働くことになった。しかし阿久津が樹里（柳ゆり菜）から金を借りていたことをきっかけに、樹里の彼氏（中山雄斗）が千石の留守中に接骨院に押しかけてくる事件が発生。阿久津は千石たちに迷惑をかけないため、事情を話さないまま接骨院を辞めようとした。

しかし千石は阿久津が本当に接骨院を辞めたいわけではなさそうなことを察し、「お前、逃げんのか？」と彼を引き止め事情を聞いた。

その後、千石の家に連れていかれた阿久津は、みんなで一緒にご飯を作ることに。

料理中、阿久津が晴海は優しいと言うと、晴海は「（自分より）千石くんのほうが、優しいと思いますよ」と返答。これに阿久津が「まじっすか！怖いっすよあの人、今日だって俺『逃げんのか』って詰められましたし」と驚くと、晴海は「優しいからそう言うんです。『逃げるな』っていうのは、きっと追い詰めてるんじゃなくて、背中を押してるんです」と教えた。

千石に背中を押されていたことに気づいた阿久津は、勇気を出して樹里とその彼氏に会いに行くことに。

そして2人の前に現れた阿久津は、金髪から黒髪に変わっていた。

阿久津は「今まで本当にごめん！」と深々と頭を下げ、「ちゃんと謝りたくて、髪も黒くした。俺バカだから、どうやって謝ればいいかわからなくて」と続けた。

髪の色まで変え、阿久津なりに必死に誠意を見せようとしていることが伝わってくるこのシーンは、グッとくる一幕となっている。