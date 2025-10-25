アンドワンダーが京都BALに新店舗をオープン ハイキングイベントも
「アンドワンダー（and wander）」が、京都BALに新店舗をオープンする。オープン日は11月21日。
◾️and wander 京都BAL
◾️and wander HIKING CLUB with NORDISK CAMP SUPPLY STORE KYOTO
関西エリアで3店舗目となる同店は、京都エリア唯一の直営店で、床面積は関西最大級となる。オープン日には、アンドワンダーの定番商品「fishtail Octa coat」（7万7000円）と「sil sacoshe」（9900円）の限定カラーを先行販売する。
オープンに先駆け、11月15日にはNORDISK CAMP SUPPLY STORE KYOTOと共同で京都府・東山のトレイルハイキングイベントを開催。11月5日15時まで公式サイトで応募を受け付けている。
◾️and wander 京都BAL
オープン日：2025年11月21日（金）
所在地：京都府京都市中京区 山崎町251 京都BAL 3階
電話番号：075-746-2728
◾️and wander HIKING CLUB with NORDISK CAMP SUPPLY STORE KYOTO
開催日：2025年11月15日（土）
会場：京都トレイル東山コースの一部（京都府 東山区）
募集人数：15人
募集締め切り：2025年11月5日（水）15:00
参加費：2000円
応募サイト