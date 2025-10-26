¥á¥Ç¥£¥¢½é ËÅÄ¾¦»ö²ñÄ¹»É»¦»ö·ï¤Î¡ÈÉô²°¡É¤ËÀøÆþ ¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÆâ¸«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¾×·â¡Ö¤¹¤Ã¤´¡Ä¡×
¡¡º£¤«¤é40Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡¢ËÅÄ¾¦»ö²ñÄ¹»É»¦»ö·ï¡£À¨»´¤Ê»ö·ï¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ï¡¢º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£·Ý¿Í¤¬¥á¥Ç¥£¥¢½éÀøÆþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÅÄ¾¦»ö²ñÄ¹»É»¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Éô²° ¸½ºß¤ÎÆâÉô
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ò¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ëABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù#8¤¬10·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡¢Æ±»ö·ï¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬ÈÈ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯»¨»ï¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÎÂçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉô²°¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¾¦»ö¤Ï¶â¤Î¸½Êª¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¾¦Ë¡¡É¤Ç¤ª¶â¤ò½¸¤á¡¢Èï³²¿Í¿ô¤ÏÌó2Ëü9000¿Í¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó2000²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡¢µðÂçº¾µ½»ö·ï¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö²ñÄ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë½Ð²ó¤ê¡¢²ñÄ¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß30¿Í°Ê¾å¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¡¢¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£ÃË¤¿¤Á¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤ÆÃæ¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢²ñÄ¹¤ò»É»¦¤·¤¿¡£
¡¡³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤»¤º¤Ë¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉÔ²º¤µ¤È¡¢±Ç²è¤Ç¸«¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤ÆÉô²°¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Î¥É¥¢¤«¤é¡¢50ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤ÇÃ»È±¡¢ÌÜ¤Ä¤¤Î±Ô¤¤ÃËÀ¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼èºà¤òÂ³¤±¤¿¤é´Æ¶Ø¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¾Úµò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼èºà¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼èºà¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤âÉô²°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¸¼´ØÀè¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤¢¤ÎÉô²°¤Ç¤·¤ç¡©¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡×¤ÈÀøÆþ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉô²°¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎåºÎï¤Ê´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï15Ç¯Á°¡¢¤³¤ÎÉô²°¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ç°Â¤¤Éô²°¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î¥Á¥é¥·¤òÈ¯¸«¡£°Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÉÔÆ°»º²°¤ËÆâ¸«¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï3¿Í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦Éô²°¤«¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤Ì£°¤¬¤Ã¤ÆÃ¯¤âÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï»ö·ï¼«ÂÎ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÉô²°¤¬¤½¤Î¸½¾ì¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢1¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö°Â¤¤¤·Î©ÃÏ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÉô²°¤ò·è¤á¤ÆÆþµï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸ÀÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼Ë¬Ìä»þ¤Ë²¿¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤è¤¯±Ç²èÃç´Ö¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¿Í°ã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤Î°Õ³°¤Ê·ëËö¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë