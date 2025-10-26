『ぼくプリ』メンバーらが『キミとアイドルプリキュア♪』ゲスト出演＆ダンス動画も 舞台とアニメの垣根を超えたコラボ！
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第39話（11月9日放送）に、舞台『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称・ぼくプリ）のメンバー5名と妖精のパドドゥがゲスト出演することが決定。これを記念して『キミとアイドルプリキュア♪』後期エンディング主題歌「キミとルララ」のコラボダンス動画が公開された。
【動画】『ぼくプリ』『キミプリ』が共演！ アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』「キミとルララ」コラボダンス動画
『Dancing☆Starプリキュア』The Stageは、プリキュアシリーズ20周年のアニバーサリーイヤーに誕生したプリキュア初の舞台作品。舞台オリジナルの「男子プリキュア」が「光のリズム」でプリキュアとしての使命を果たしていく姿や、彼らのダンスにかける日常を描いたストーリーに観客からは多くの感動と共感の声が寄せられた。
舞台ならではの演出、目の前で繰り広げられる力強いダンス＆アクションで心躍る新たなプリキュアの世界を届けてきた本作も今回の第3弾公演でいよいよクライマックス。チケット一般発売は11月1日12時からスタートする。
『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3は、東京・天王洲 銀河劇場にて12月5〜14日、大阪・クールジャパンパーク大阪 TTホールにて12月19〜21日上演。東京公演12月7日13時、18時の回で『キミとアイドルプリキュア♪』と『Dancing☆Starプリキュア』The Stageのスペシャルコラボダンスを届ける。
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
