元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では２５日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦」で阪神が２―１でソフトバンクに勝利したことを伝えた。

阪神は１点ビハインドの６回。４年連続盗塁王の１番・近本光司が中前打を放つと、続く中野拓夢の初球に二盗成功。今季両リーグ断トツの４４犠打を誇る２番打者に簡単に送らせず、得点圏に走者を進めた。そして中野は三塁線に絶妙なセーフティーバントを転がすなど好機を広げ、二、三塁となってから森下翔太の遊ゴロの間に同点。佐藤輝明の決勝打につながった。

試合の行方を左右したこの場面。近本の盗塁について落合氏は「その前の打席にヒット打って一回、塁に出ているでしょ？出ているけど走らなかったでしょ」とし「６回に出て。そんなにクイック早くないなって本人は感じていたと思う。だからスタート、めちゃくちゃ良かった。で、シーズン通り中野に初球からバントさせるのかな？と思ったら、一球見たでしょ？あそこがアヤですね」と解説した。

そして中野のバントを「これは最高のバントです。このバントがすべてじゃないですか」と絶賛。さらに「その後に中野が盗塁したでしょ？盗塁してないで一、三塁だったら…森下のショートゴロがゲッツーになって１点止まりの可能性もあった。だから、近本が走ったがために中野のものがすべてうまくはまった」と解説した。