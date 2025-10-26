日本シリーズ第1戦

プロ野球の日本シリーズ第1戦は25日、ペイペイドームで行われ阪神がソフトバンクに2-1で勝利した。阪神は6回に佐藤輝明内野手の適時二塁打などで逆転し、先勝を飾った。そんな中、阪神の伝説助っ人がSNSで嬉しいお知らせを発信。ファンを喜ばせている。

報告を行ったのはマット・マートン氏だった。自身のXで、阪神の勝利を祝福した上で「私事ですが、12月に日本に一時帰国することになりました！」と記し、12月7日に阿倍野区民センターで開催されるクリスマストークイベントに参加すると発表した。料金は2500円で、先着319名と紹介された。

阪神勝利の7分後に投稿された嬉しいお知らせにファンも感激。様々なコメントが寄せられた。

「帰国とは嬉しい言い回しですねぇ」

「破格の値段で逆に申し訳なくなるレベル」

「めっちゃ行きたい…」

「マートン！いつもありがとう イベントを企画して折々に日本に来てくれるその気持ちと行動力…敬服します」

「帰国って言うのかわいい」

マートンは阪神に2010年から2015年まで在籍し、10年には打率.349で首位打者、当時のNPB記録である214安打をマーク。通算成績は打率.310、77本塁打、417打点を記録した。



（THE ANSWER編集部）