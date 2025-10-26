経済誌のベテランライターがひとりでガード下のホルモン焼き屋に行った時のこと。

若い店員を呼んで「ハツとタンを塩焼き、それから……」と注文を始めたところで、「QRコードでお願いします」と制止されてしまった。

「30年前から通っていた店で、2年ほど足が遠のいて久しぶりに行ってみたら、スマホを使ったモバイルオーダーに変わっていたんです。これも時代の流れとはいえ、ガード下でQRコードはチト味気ない」と、ベテランライターは苦笑する。

ぐるなびの「モバイルオーダーに関する調査レポート」（20〜60代の会員1000人対象）によると、2022年の調査で利用経験が「ある」という回答は41.4％だったが、昨年は62.1％と1.5倍に。評価については「満足」と「やや満足」で計67.1％。

それだけ浸透しつつあるわけで、飲食チェーンマネジャーは「味気ないという気持ちも分かりますが」とこう続ける。

「東京商工リサーチが先日、今年1〜9月の“人手不足倒産”が過去最悪（285件）だったと発表していましたが、飲食店もその波をもろにかぶっている。注文間違いなどのミスがなくなり、余計な手間が省けるモバイルオーダーは、お客さんは来るのに人手不足で苦労している飲食店の“救世主”なんですよね」

スマホで注文、キャッシュレス決済なら、釣り銭間違いなどのトラブルもない。できるだけ店員の負担を減らさないと、人手不足倒産へまっしぐらというわけだ。生活経済ジャーナリストの柏木理佳氏が言う。

「割り勘がしやすいなどのメリットもありますけど、デジタルに疎い高齢者は置き去りにされて、外食離れがさらに加速する恐れも。接続が悪くて注文できないなんてトラブルも時々。それにやっぱり味気なく感じることもありますよ」

課題も残っているようだが、「苦渋の選択でモバイルオーダーを導入して、気づいたことがあるんです」と都内の居酒屋店長が本音を明かす。

「高齢でもすぐに使いこなせるようになる常連さんもいるんです。そういう頭が柔軟なお客さんは普段から理不尽なクレームはつけない。逆に『こんなのできねえよ』とブツブツ文句を言って来なくなる中高年客ほど以前からカスハラがひどかったり。お客さんを選ぶつもりなんてサラサラないですが、結果的に店員に絡みがちだった客が減ったように感じます」

店にとっては意外なメリットもあるようだ。