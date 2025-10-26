トランプ米大統領は24日、韓国との関税・貿易交渉について「妥結に非常に近い」と話した。

ホワイトハウス共同取材団によると、トランプ大統領はマレーシア、日本、韓国などアジア訪問へ向かう米大統領専用機内で前日に24日に行った記者らとの問答で、「今回の訪問で韓国と関税交渉を終えると期待するか」と尋ねられこのように明らかにした。

トランプ大統領は続けて「彼らが（妥結する）準備できたならば、私は準備できた」と付け加えた。

前日トランプ政権高位当局者はアジア歴訪と関連したメディア電話会見で「われわれはできるだけ早く韓国と合意を締結することを熱望する。韓国にわれわれが適切と考える条件を受け入れる意志がある通りできるだけ早めたい」と明らかにしている。

両国間の協定最終妥結に向けた交渉が1〜2件の争点だけ残してほとんど仕上げ段階にきたということはすでに最近米国を訪問しラトニック米商務長官と交渉を続けた韓国大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長と産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官が明らかにした内容だ。

前日の米高位当局者の発言と今回のトランプ大統領の言及を総合すると、自分たちが要求した条件を韓国が受け入れるならばすぐに妥結する可能性があることを示唆したとみられる。

現在の韓米両国は7月末に大きな枠組みで貿易合意に達した際に約束した韓国の対米3500億ドル規模の投資パッケージの構成と履行案をめぐり詰めの交渉をする状況だ。