プロのプレーを体感！ ミヤパで初のピックルボールイベント「Pickleball Park」
渋谷未来デザインは10月27日〜11月3日、ピックルボールイベント「Pickleball Park」を、MIYASHITA PARKの多目的運動施設 (サンドコート)で開催する。協賛は、TBSホールディングスと三井不動産。
Pickleball Park イメージ
期間中は、数々のイベントを手掛けてきたPICKLEBALL PARKが、多層的なリーグや企画を展開する。10月27日には学生たちが主役となる新リーグ「PBP CAMPUS LEAGUE(学生リーグ)」を開催。ゲストには『東京2025世界陸上』で活躍した女子100mハードル日本代表・中島ひとみ選手が来場する。
10月30日にはビジネスパーソンによる交流型リーグ「&BIZ CUP(企業対抗リーグ)」を開催する。11月1日の「PBP DREAM MATCH」は、音楽やMCによる演出で会場を一体化させて楽しむプロ&セミプロによるエキシビション。トッププレイヤーたちのスーパープレーを間近で体感できる。
Pickleball Park イメージ
